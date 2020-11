Biden krijgt nog geen overheidsgeld voor transitieperiode

Normaliter zet de GSA de transitieperiode daarom al in gang als de meeste Amerikaanse media de verkiezingswinnaar hebben uitgeroepen, zoals nu bij Biden het geval is. De GSA volgt die ongeschreven regel vooralsnog niet en zegt in een reactie dat simpelweg de grondwet wordt gevolgd.

De instantie wordt geleid door Emily Murphy, in 2017 aangesteld door president Trump. Ze kan nog niet zeggen wanneer de GSA wel groen licht geeft aan Biden. Het team van de verkiezingswinnaar roept de GSA op in ieder geval haast te maken, "in het belang van de Amerikaanse veiligheid en economie".

Rechtszaken en verdeeldheid

Gezien Trumps weigering de verkiezingsnederlaag te erkennen, is het maar de vraag of er snel haast zal worden gemaakt. De president stapt in ieder geval naar de rechter in Pennsylvania. In Georgia en Wisconsin volgen nog hertellingen.

Volgens Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Trump, beginnen er voor het eind van de week zeker vier of vijf rechtszaken vanwege verkiezingsfraude. Er is tot nu toe nog geen bewijs voor die fraude en ook bevriende partijgenoten van Trump, zoals oud-gouverneur Chris Christie, roepen de president snel op met dat bewijs te komen.

Andere Republikeinen, zoals senator Lindsey Graham uit South Carolina, vinden juist dat er "voor elke legale stem" gevochten moet worden.

Eigen transitieteam

Biden en zijn vicepresident Kamala Harris willen in ieder geval niet wachten op de uitkomst van die rechtszaken of het geld van de GSA. Er is inmiddels een website opgezet met nieuws over de transitieperiode.

Op die site staan vier onderwerpen waarmee Biden meteen aan de slag wil: de coronapandemie, economisch herstel, raciale gelijkheid en klimaatverandering. Bij ieder onderwerp staat uitgelegd hoe Biden en Harris de zaken willen aanpakken.

Komende week gaan ook een aantal "agency review teams" van start, bestaande uit stafleden van de aankomend president en vicepresident. Zij zullen zich op de hoogte stellen van alle lopende zaken bij verschillende departementen.

Verder is Biden bezig met het samenstellen van een team van wetenschappers en experts voor een gedetailleerd plan om de coronacrisis te bestrijden.