Nederlands zoek- en reddingsteam landt in Beiroet

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is geland in Libanon. Rond 01.15 uur Nederlandse tijd zette het team voet aan de grond in hoofdstad Beiroet. USAR gaat hulp bieden, na de verwoestende explosie van dinsdag in de haven van Beiroet. Er vielen zeker 135 doden en 5000 gewonden, maar er worden nog veel mensen vermist.

Bij alle 64 leden van het team werd na aankomst een coronatest afgenomen. Tegen persbureau ANP zegt een woordvoerder dat alle reddingswerkers ook voor vertrek vanaf de militaire vliegbasis in Eindhoven al waren getest.

Daarna vertrok de groep naar een locatie op zo'n 10 kilometer van de luchthaven. "Ze zijn ondergebracht in een hotel op ongeveer 5 kilometer van de plek waar de explosie plaatsvond. Als het licht wordt kijken we hoe we verdergaan."

Er zal worden gezocht naar overlevenden onder het puin, voor wie de tijd dringt. Het team wordt daarbij geholpen door acht speurhonden. Het team bestaat uit vrijwilligers die normaal gesproken werkzaam zijn bij de brandweer, politie of in de zorg. Eerst wordt het gebied verkend, daarna zal contact worden gezocht met Franse reddingswerkers en Libanese autoriteiten.

Ook is een transporttoestel vanuit Eindhoven naar Libanon gevlogen, met aan boord onder meer betonzagen, microfoons, camera's en water en voedsel.

Twee vliegtuigen vertrokken gisteravond vanaf de militaire vliegbasis in Eindhoven: