'Onderdak, water en eten: dat moeten we eerst regelen voor slachtoffers Beiroet'

Acuut gevaar

Naast de desastreuze gevolgen van de explosie voor de inwoners is er ook nog de verwoeste haven. De voedselvoorziening van het land komt waarschijnlijk in acuut gevaar omdat de graanopslag verwoest is, zegt deskundige Daan Bos, van het onafhankelijk adviesbureau Port Consultants Rotterdam. In die opslag zit normaal graan voor een aantal maanden, maar volgens de Libanese overheid was deze silo al bijna leeg.

Het is de vraag of Libanon nog strategische voorraden heeft opgeslagen in de rest van het land. Dat is vaak wel het geval, zegt Bos. Die voorraden kunnen een paar weken aan graan voorzien in het land. "Die weken moet je dan gebruiken om nieuw graan te importeren."

Maar via welke haven? Als de kranen op de containerterminal van Beiroet nog werken, zouden die kunnen worden gebruikt voor noodhulp. Als de kranen niet meer werken, zou opslag van het graan drijvend kunnen met een zelflossend schip, zegt Bos. Of via de haven van Tripoli, maar dat is niet ideaal. "Tripoli heeft een containerterminal, maar geen directe mogelijkheden voor grootschalige opslag van graan." Havens in het buitenland gebruiken hiervoor wordt ook ingewikkeld, zegt Bos. Toch zijn de havens van Latakia in Syrië en Israël wel opties.