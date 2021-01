KNVB en NOC*NSF: 'Vroege avondklok desastreus voor breedtesport'

Een vroege avondklok ter bestrijding van het coronavirus heeft voor de breedtesport in Nederland desastreuze gevolgen. Die zorg hebben voetbalbond KNVB en sportkoepel NOC*NSF dinsdag bij de overheid geuit.

"Vanuit de sportwereld gezien zou een avondklok pas om 23.00 uur actief moeten zijn, zodat mensen in de avonduren nog wel na hun werk en schoolactiviteiten kunnen (buiten) sporten. We zien dat in andere landen ook rekening wordt gehouden met sportbeoefening bij de ingestelde lockdowns, waardoor je de samenleving wel actief en in beweging kan houden", zo hebben de instanties aan de politiek laten weten.

Gevoelig

De invoering van een avondklok is momenteel een zwaar discussiepunt in de Haagse politiek. De maatregel ligt zeer gevoelig bij veel partijen. De Tweede Kamer sprak zich eerder al uit tegen een avondklok, die naar verluidt zou moeten gaan gelden tussen 20.00 en 04.00 uur. Een definitief besluit van het kabinet wordt op korte termijn verwacht.

KNVB en NOC*NSF stellen dat de genoemde tijdsperiode de breedtesport voor een groot deel stil zal leggen. "Het trainen van jongeren en ouderen vindt ongeveer plaats tot 23.00 uur bij de verenigingen. Vrijwilligers zijn doorgaans enkel in de avonduren actief. Mensen werken overdag, dragen zorg voor de kinderen of volgen onderwijs. Zij kunnen dus overdag niet sporten of bewegen. Dat gebeurt vaak in de avonduren", aldus de sportkoepel en de bond.