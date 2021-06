Rechters MH17-proces beschrijven 'immense' kracht van de Buk-explosie

De rechtbank citeert ook getuigen die zijn gehoord door het onderzoeksteam. Hier heten ze X48, M58 en S40. Zij hebben de raket gezien toen deze werd afgeschoten of konden het spoor beschrijven. M58 was een strijder die behoorde tot het team van een van de verdachten, Leonid Chartsjenko. Hij beschrijft dat hij in de buurt van de Buk was toen deze werd afgeschoten. Uit onderzoek van zijn telefoongegevens blijkt dat hij inderdaad op de afvuurlocatie was.

M58 verklaart dat hij gezien heeft hoe de raket op 10 kilometer hoogte ontploft in de buurt van het vliegtuig. Dat is opmerkelijk, want het was op die bewuste dag bewolkt. De rechtbank heeft ook vragen over zijn verklaring: zo zegt hij het ene moment dat hij tussen de bomen stond, in een andere verklaring staat hij in het veld. En de ooggetuige zegt dat er geen brand ontstond na de lancering, terwijl andere getuigen daar wel weer over verklaren.

Op deze manier zal de rechtbank de komende dagen het hele dossier doornemen. Vanaf morgen wordt uitvoerig ingegaan op de rol die de vier verdachten zouden hebben gespeeld.

Ook vandaag benadrukten de rechters meermaals dat ze nog geen enkel oordeel vellen over de inhoud van het dossier. Ze vertellen wat het Openbaar Ministerie heeft aangedragen, het oordeel van de rechters komt later.