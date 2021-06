Rechtbank opereert voorzichtig bij bespreken MH17-bewijs

De rechtbank zal zich nog niet uitlaten over de conclusies van het onderzoeksteam. Ook worden tapgesprekken besproken, waarin volgens het Openbaar Ministerie de verdachten te horen zijn. Daar doet de rechtbank de komende dagen evenmin uitspraken over.

De uitleg van vandaag laat zien hoe de rechtbank in de internationaal gevoelige MH17-zaak probeert iedere schijn van vooringenomenheid te vermijden. De boodschap van de rechters was: als wij tijdens de behandeling van de zaak iets voorhouden, is dat niet omdat wij dat zelf ook vinden. Pas in het vonnis geeft de rechtbank haar oordeel.

Volgens Marieke de Hoon, internationaal strafrechtdeskundige bij de Vrije Universiteit, was de uitleg bedoeld om een eerlijk proces te verzekeren. "Veel mensen vinden het raar dat er Russen in Nederland terechtstaan voor iets dat in Oekraïne is gebeurd. Je moet hen dus meenemen in het verloop van het proces, zodat zij bij een uitspraak weten dat alles eerlijk is verlopen."

Satellietbeelden

Op dit moment loopt achter de schermen nog aanvullend onderzoek naar het neerhalen van de MH17. De rechtbank meldde vandaag dat het niet is gelukt om Amerikaanse satellietbeelden te krijgen, waarop te zien zou zijn hoe destijds in het gebied een Buk-raket werd gelanceerd.

De Amerikanen stuurden daarover in 2016 een memo, maar zeggen dat ze de beelden zelf niet kunnen delen om hun inlichtingenbronnen te beschermen.

Verder bleek vandaag dat er inmiddels 299 schadeclaims van nabestaanden zijn ingediend. Die bestaan uit een vast bedrag van 40.000 tot 50.000 euro per slachtoffer. De rechtbank zal ook hier over moeten oordelen.