Drie vragen staan centraal bij start inhoudelijke behandeling MH17-proces

Na 25 voorbereidende zittingen begint in de rechtbank bij Schiphol vandaag de inhoudelijke behandeling van het MH17-proces. Tijdens deze nieuwe fase van het proces wordt dieper ingegaan op het bewijs tegen de vier verdachten.

De rechtszaak wordt behandeld zonder dat de verdachten er zelf bij zijn. Zij zitten naar alle waarschijnlijkheid in Rusland en zouden in Nederland meteen worden gearresteerd. Slechts een van hen laat zich in de rechtszaal vertegenwoordigen door advocaten.

De rechtbank heeft drie vragen geformuleerd waar de komende periode een antwoord op moet worden gevonden. De eerste vraag luidt: is vlucht MH17 in 2014 neergeschoten met een Buk-raket? Het Openbaar Ministerie ziet meer dan genoeg bewijs dat het vliegtuig is neergehaald met deze specifieke raket van Russische makelij. De verdediging heeft tevergeefs gepleit voor onderzoek naar een aantal alternatieve scenario's.

De tweede vraag: is er een Buk-raket afgevuurd vanuit rebellengebied in Oost-Oekraïne? Het OM wijst een specifieke akker aan als de plek waar de bewuste raket is afgevuurd, de verdediging heeft daar twijfels over.

Stiekem neergezet

De laatste vraag is of de vier verdachten bij dit alles een rol hebben gespeeld. Het OM denkt dat ze destijds militair actief waren bij de separatisten en ervoor hebben gezorgd dat de Buk-installatie stiekem in het strijdgebied werd neergezet. Maar in afgeluisterde telefoongesprekken die het OM als bewijs gebruikt, werd volgens een van de verdachten bewust onzin verkondigd om de vijand te misleiden.

De verdachten zijn volgens het dossier niet de mannen die op de lanceerknop hebben gedrukt, noch de mannen die opdracht gaven om te schieten op het passagierstoestel. Wie daarvoor verantwoordelijk zijn, is nog altijd onduidelijk.