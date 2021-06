Nabestaanden MH17 protesteren opnieuw: 298 lege stoelen voor Russische ambassade

Nabestaanden van de ramp met de MH17 hebben vanochtend opnieuw 298 lege stoelen voor de Russische ambassade in Den Haag gezet. De nabestaanden, verenigd in de groep Waarheidsvinding MH17, vinden dat het land te weinig openheid geeft over de betrokkenheid bij de vliegramp. De stoelen staan in vliegtuigopstelling, voor iedere slachtoffer een stoel.

De groep leverde ook een brief voor president Poetin af bij de ambassade. "Er moet toch bij zo'n trots land tijd zijn om mindere dingen te erkennen", zegt nabestaande Hans de Borst. "Je pleegt een massamoord, al dan niet per ongeluk, en dan loop je gewoon weg. Dat kunnen we niet accepteren."

Het is de vierde keer dat de stoelen worden neerzet om aandacht te vragen voor het strafproces. "En die staan er misschien nog wel tien keer, dat weet ik niet", zegt De Borst.

Morgen begint de inhoudelijke behandeling tegen vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner. Rusland houdt al jaren vol niet verantwoordelijk te zijn voor het neerschieten van MH17.

Dit zijn de 298 stoeltjes van mensen 'die niet meer kunnen praten':