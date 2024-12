Minstens 25 doden en tientallen vermisten door bootongeluk Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn minstens 25 mensen omgekomen nadat een overvolle boot kapseisde in een rivier. Tientallen mensen worden vermist, meldden functionarissen en bewoners van de omgeving.

Aangenomen wordt dat er meer dan 100 passagiers aan boord waren toen er uit de stad Inongo, ten noordoosten van de hoofdstad Kinshasa, vertrokken werd. Een paar honderd meter na vertrek kantelde de boot om in de Fimi-rivier. Volgens een lokale functionaris was de boot overbelast. Onder de slachtoffers zijn kinderen, meldt een bewoner van het gebied aan persbureau AP.

Ongelukken met overbelaste boten gebeuren vaker in het land in Centraal-Afrika. In oktober verdronken minstens 78 mensen toen een overbeladen veerboot zonk in het oosten van het land. In juni kwamen 80 mensen om bij een soortgelijk ongeluk nabij Kinshasa.

Geen alternatief

AP meldt dat het ongeluk van vandaag het vierde is dit jaar in de provincie Maï-Ndombe. In deze regio zijn veel mensen afhankelijk zijn van vervoer over water. Ondanks de gevaren wordt varen toch gezien als een veiligere optie dan reizen over land, vanwege het ontbreken van centraal gezag en de talloze strijdgroepen in het land.