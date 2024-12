AFP Registratie van mpox-patiënten in de Democratische Republiek Congo

NOS Nieuws • gisteren, 16:55 • Aangepast gisteren, 18:33 Mysterieuze ziekte in Congo is mogelijk malaria, maar meer tests nodig

De mysterieuze ziekte die al aan tientallen mensen het leven heeft gekost in de Democratische Republiek Congo zou malaria kunnen zijn. Dat zeggen lokale autoriteiten na het testen van twaalf patiënten.

"Van de afgenomen monsters testten er negen positief op malaria", zei viroloog Jean-Jacques Muyembe, directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor Biomedisch Onderzoek in de hoofdstad Kinshasa. "Deze monsters waren niet van goede kwaliteit, dus we gaan verder met het onderzoek om te kijken of er sprake is van een epidemie."

Eerder zei topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook al dat er patiënten positief getest waren op malaria. Hij voegde eraan toe dat niet kan worden uitgesloten dat ze meerdere ziektes tegelijk hebben.

Er worden de komende tijd nog meer tests afgenomen om de exacte oorzaak of oorzaken vast te stellen, zei de WHO.

WHO stuurt experts

Er zijn veel zorgen over de onbekende ziekte die eind november opdook in de regio Panzi in de zuidwestelijke provincie Kwango. Volgens het Congolese ministerie van Volksgezondheid zijn er bijna 400 gevallen bekend en zijn er al meer dan 30 mensen aan het virus overleden. De meesten van hen waren kinderen onder de 14.

De WHO heeft vorige week een team van experts naar het Afrikaanse land gestuurd om lokale hulpverleners te helpen bij de bestrijding van de ziekte en meer tests uit te voeren. Maar omdat het gebied over de weg zeer moeilijk toegankelijk is duurde het lang voordat zij patiënten bereikten.

De gezondheidsorganisatie zei eerder dat wordt gekeken naar een verband met ziektes als covid, influenza, mazelen en malaria.

De belangrijkste symptomen van de onbekende ziekte lijken op die van griep, waarbij patiënten last hebben van hoofdpijn, hoesten, benauwdheid en bloedarmoede. Het lokale bestuur adviseert inwoners extreem voorzichtig te zijn en de overledenen niet aan te raken. In het gebied lijden veel mensen aan ondervoeding en is een lage vaccinatiegraad, waardoor kinderen kwetsbaar zijn voor ziektes zoals malaria.

Mpox

De onbekende ziekte die nu in Congo opduikt komt nog eens bovenop de mpox-epidemie. Daar zijn tot nu toe naar schatting 1000 mensen aan overleden.