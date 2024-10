EPA Familieleden van de slachtoffers wachten op nieuws

NOS Nieuws • vandaag, 19:17 Tientallen doden door gezonken veerboot in Congo

Op het Kivumeer in het uiterste oosten van de Democratische Republiek Congo is een passagiersschip gezonken. De hulpdiensten hebben tot nu zeker 78 lichamen geborgen, 10 mensen zijn gered. Over het exacte aantal passagiers en doden lopen de berichten uiteen.

Zo'n 80 mensen zouden zich hebben geregistreerd voor de tocht, maar volgens sommige bronnen waren er 200 tot zelfs 450 mensen aan boord. Het schip vertrok vanuit Minova en zonk vlak voor aankomst in Goma. Op beelden is te zien hoe het kantelt, omslaat en vervolgens zinkt.

Door de conflicten in Congo tussen het regeringsleger en rebellengroepen is de weg tussen Goma en Minova vrijwel onbegaanbaar, en zijn mensen genoodzaakt over water te reizen. Veiligheidsmaatregelen worden daarbij lang niet altijd nageleefd en er zijn vaak geen reddingsvesten aan boord.

Veel gevaren

De boten zitten regelmatig te vol en verkeren veelal in slechte staat. In juni zonk nog een boot in de buurt van de hoofdstad Kinshasa, aan de andere kant van het land, waarbij 80 mensen omkwamen.

Toch wordt varen gezien als een veiliger optie, omdat reizen over land ook veel gevaren met zich meebrengt door het ontbreken van centraal gezag en de talloze strijdgroepen die in het land actief zijn. Het is ook een goedkoper alternatief dan het openbaar vervoer, dat voor velen onbetaalbaar is.

De autoriteiten waarschuwen vaak voor de gevaren van te volle boten. Maar in sommige regio's hebben mensen soms geen andere mogelijkheid.