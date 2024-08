Zeker 20 doden en honderden vermisten na zinken schip in Congo

Het schip met aan boord naar schatting 300 passagiers was in het donker onderweg op de Lukenie-rivier en raakte een duwbak die deels was gezonken. Lokale autoriteiten benadrukten na het ongeluk dat het niet is toegestaan om 's nachts te varen op rivieren in Congo. Ze zijn een onderzoek begonnen naar wie verantwoordelijk is voor het ongeluk.