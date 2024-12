Reuters Dumfries viert de 0-4

NOS Voetbal • gisteren, 23:06 Machtige kopgoal en assist Dumfries bij monsterzege Inter in topper tegen Lazio

Zo makkelijk als Lazio donderdag in de Europa League won bij Ajax (1-3), zo moeilijk hadden de Italianen het maandagavond in de Serie A tegen Internazionale. Lazio verloor voor het eerst dit seizoen thuis in Stadio Olimpico. Het was bovendien de grootste thuisnederlaag in de 125-jarige clubhistorie: 0-6.

Oranje-rechtsback Denzel Dumfries had een hoofdrol in het theater in Rome. De penalty die hij veroorzaakte voor de 0-1 was belangrijk, zijn assist bij de 0-2 was secuur en zijn eigen kopbal voor de 0-4 was indrukwekkend.

Inter blijft derde staan met een wedstrijd minder gespeeld dan koploper Atalanta, dat drie punten meer heeft. Lazio blijft staan op plek vijf, op drie punten van Inter.

NOS De stand in de Serie A

De Romeinen en meegereisde Milanezen kregen een duel vol opstootjes, doorrollende spelers, handgebaren en geschreeuw van Inter-trainer Simone Inzaghi te zien. Dramatiek die je mag verwachten van een Italiaanse topwedstrijd.

De Lazio-fans deden zelf ook mee door telkens als de bal in de buurt kwam van Stefan de Vrij te joelen en te fluiten. De Romeinen zijn nog niet vergeten dat de Oranje-international in 2018 na vier seizoenen Lazio verliet voor Inter.

Reuters De Vrij kopt de bal weg voordat Noslin erbij kan komen

Terwijl de ene Oranje-international werd uitgefloten, nam Dumfries zijn ploeg bij de hand. Na een indrukwekkende sprong belandde een kopbal van de Oranje-rechtsback na veertig minuten op een Lazio-hand, waarna Hakan Çalhanoğlu de gegeven penalty benutte.

Nog geen vijf minuten later was Dumfries vlak voor de rust met een assist ook betrokken bij de 0-2. Bekeken legde hij met een boogje de bal neer bij de tweede paal voor een volley van Federico Dimarco.

Machtige kopgoal

Lazio leek na rust niet hersteld van die tik, want snel in de tweede helft vielen de 0-3 en 0-4. Nicolo Barella pegelde een bal fraai de bovenhoek in en twee minuten later leverde Dumfries het fysieke hoogtepunt van de avond.

De Nederlander sprong net als bij de penalty voor de 0-1 spectaculair hoog, bleef even hangen in de lucht en kopte snoeihard raak.

Reuters Dumfries kopt de 0-4 binnen

Zelfs het uitfluiten van De Vrij stopte na de machtige kopgoal van Dumfries. De Lazio-fans zagen geen nut meer in het joelen naar de man die feilloos speelde en de Nederlandse Lazio-spits Tijjani Noslin in zijn zak had.

De vernedering werd compleet toen Carlos Augusto een kwartier voor tijd de vijfde binnen schoof en Thuram in blessuretijd ook nog de zesde in de hoek schoot. Een avond voor Lazio om snel te vergeten, een avond voor Dumfries om lang te onthouden.