Nederlandse Milan-helden zien Rossoneri op 125-jarig jubileum gelijkspelen tegen Genoa

Seedorf, Rijkaard, Gullit en Van Basten, die vele successen kenden bij Milan, waren niet alleen aanwezig in het San Siro, maar mochten voorafgaand aan het duel ook een rol vervullen in de festiviteiten. Zo brachten zij de Champions League-trofee (zeven keer gewonnen door Milan, inclusief Europacup 1, red.) het veld op.

Na alle show voorafgaand aan de wedstrijd, was het tijd voor een voetbalshow op het veld. In een speciaal ontworpen retroshirt trapte AC Milan als nummer acht van de Serie A af voor het thuisduel met Genoa.

Jonge debutant

Het publiek kon zich daardoor ook focussen op de 17-jarige Mattia Liberali, die zijn debuut maakte voor de Rossoneri. Hij viel op met twee acties in het strafschopgebied, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht.

Waar hij eerst een strafschop dacht mee te krijgen na een individuele actie, mocht de jonge Italiaan even later opgelucht ademhalen toen hij een penalty leek te veroorzaken. Maar in beide gevallen besloten de scheidsrechter en de VAR niet in te grijpen.