Pro Shots Gustav Isaksen wordt bedolven onder blije ploeggenoten

Tweede zege Lazio op Napoli in vier dagen, nu in de competitie

Napoli heeft verzuimd de koppositie in de Serie A te heroveren op Atalanta, dat vrijdag AC Milan klopte. De kampioen van Italië van twee seizoenen terug kreeg in eigen huis een 0-1 nederlaag te slikken tegen Lazio, dat afgelopen donderdag in Rome ook al te sterk was gebleken in de beker (3-1).

Voor Lazio betekent de zege in de competitietopper een mooie opsteker voor de komende wedstrijden die op het programma staan: over een dikke week krijgen de Romeinen landskampioen Internazionale op bezoek, maar eerst wacht donderdag in Amsterdam nog het Europa League-duel met Ajax.

Napoli kwam sterk uit de startblokken. Al na drie minuten nam Scott McTominay de Romeinse sluitpost Ivan Provedel onder vuur. Maar daarna was het lang wachten op dreiging voor het doel van Lazio, dat zelf alleen via een schot van Gustav Isaksen op de vuisten van Alex Meret gevaarlijk werd.

In de extra tijd van de eerste helft mocht Khvicha Kvaratskhelia aanleggen voor een vrije trap en de Napoli-fans zagen de bal al in de kruising verdwijnen, maar het schot van de Georgiër passeerde de paal aan de verkeerde kant.

Invalbeurt Noslin

Dan was na rust Lazio-middenvelder Fisayo Dele-Bashiru dichter bij succes. Hij veroverde op het middenveld de bal en teisterde vervolgens vanaf grote afstand de lat boven Meret met een poeier van jewelste.

Pro Shots Fisayo Dele-Bashiru op weg naar zijn poeier

Twintig minuten voor tijd, net nadat Frank Anguissa koppend de buitenkant van de Lazio-paal had geraakt, mocht Tijjani Noslin zijn opwachting maken bij de gasten. De 25-jarige Amsterdammer was afgelopen donderdag in het bekerduel nog de grote man geweest met een hattrick.

Dit keer onderscheidde hij zich al snel met een prachtige pass op Isaksen, die zich ontdeed van Mathias Olivera en de bal langs Meret joeg: 0-1.