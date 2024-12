Atalanta wint kraker van Milan en grijpt (tijdelijk) koppositie, Inter wint ook

Reuters Lookman juicht na de 2-0

Atalanta heeft de kraker tegen AC Milan gewonnen en in ieder geval voor even de koppositie in de Serie A overgenomen van Napoli. Ademola Lookman schoot in de 87ste minuut pas de winnende binnen: 2-1.

Eerder op de avond boekte Internazionale zijn negende zege in de Serie A. De nummer drie van de competitie, met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis, was in Milaan veel te sterk voor Parma: 3-1.

In de top van de competitie zijn de verschillen nog altijd heel klein. Atalanta gaat na de nieuwe overwinning aan de leiding met 34 punten, op de voet gevolgd door Napoli (32) en Inter (31). Atalanta heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Napoli komt zondag in actie en speelt dan een lastige wedstrijd tegen Lazio, de nummer vijf van de Serie A.

NOS Stand Serie A

Bij de ploeg uit Bergamo stond clubicoon Marten de Roon in de basis. De aanvoerder speelde een goede wedstrijd en stak Charles De Ketelaere goed weg. De Belg, in het verleden speler van AC Milan, maakte daarna de 1-0 tegen zijn oude club.

Milan was echter alles behalve kansloos. De club kon een overwinning goed gebruiken en kwam via Álvaro Morata op gelijke hoogte. In de tweede helft werd de club echter naar achteren gedrukt door Atalanta.

Het leverde veel kansrijke momenten op voor de thuisploeg, die uiteindelijk enkele minuten voor tijd de winnende binnen zag vallen uit een corner. Lookman tikte binnen.

Kans Dumfries

Ook Internazionale pakte drie punten. Vanaf het eerste fluitsignaal nam het Parma in de houdgreep. Dat leidde in het eerste halfuur al tot veel kansen, onder meer voor Dumfries. De rechtervleugelverdediger raakte de lat.

Reuters Denzel Dumfries

Via Federico Dimarco kwamen de Milanezen kort voor rust toch op voorsprong. De overige doelpunten werden gemaakt door Nicolò Barella, Marcus Thuram en Matteo Darmian (eigen goal).