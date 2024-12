Reuters Marten de Roon was dolblij met zijn doelpunt

NOS Voetbal • gisteren, 22:52 De Roon scoort tegen AS Roma en nadert met Atalanta koploper Napoli tot een punt

Aanvoerder Marten de Roon heeft in de Serie A zijn ploeg Atalanta de overwinning bezorgd op bezoek bij AS Roma. De Nederlander maakte halverwege de tweede helft de 0-1, in de laatste minuut maakte Nicolo Zaniolo er ook nog 0-2 van.

Hierdoor blijft Atalanta tweede, op één punt achter koploper Napoli. AS Roma staat vijftiende, slechts twee punten boven de degradatiestreep.

Eerbetoon Bove

Voorafgaand aan de wedstrijd ging het vooral over Edoardo Bove, de door Fiorentina van AS Roma gehuurde speler die zondag tijdens Fiorentina-Inter in elkaar zakte. De 22-jarige is inmiddels bij bewustzijn en aanspreekbaar.

Zijn oud-ploeggenoten staken hem een hart onder de riem door tijdens de warming-up shirts met 'Forza Edo' te dragen.

ProShots Mats Hummels draagt een shirt om Eodardo Bove te steunen

Behalve voor Bove was er ook veel aandacht voor de 73-jarige Claudio Ranieri. De ervaren coach, geboren en getogen in Rome, speelde met zijn ploeg de eerste thuiswedstrijd sinds zijn terugkeer eind vorige maand.

Ranieri slaagde er niet in om met zijn ploeg vat te krijgen op Atalanta, maar de meest scorende ploeg van de Serie A slaagde er ook niet in om voor rust het overwicht om te zetten in doelpunten. Dus gingen beide ploegen rusten met een 0-0 tussenstand.

NOS

In de tweede helft was het vooral een gevecht. Tot De Roon na 68 minuten met een van richting veranderd schot de 0-1 op het bord zette. De Nederlander schoot van de rand van het zestienmetergebied en via Roma-speler Zeki Celik belandde de bal achter de Romeinse doelman Mile Svilar.

Uitgerekend Zaniolo

Een kwartier voor tijd had verdediger Gianluca Mancini een enorme kans op de gelijkmaker, maar hij schoot de bal hoog over het doel van Atalanta-doelman Marco Carnesecchi.

In de slotfase waren de beste kansen voor de club uit Bergamo. Uitgerekend Nicolo Zaniolo, oud-speler van Roma, maakte in de laatste minuut de 0-2 door een corner van Juan Cuadrado knap binnen te koppen.

De voortdurend uitgefloten oud-spits van Roma kreeg in de slotfase nog een (onbestrafte) vuist in zijn gezicht van Mancini.