Reijnders in topvorm: opnieuw een doelpunt voor overtuigend AC Milan

Tijjani Reijnders heeft nog maar eens zijn topvorm bevestigd in een doelpuntrijk duel van AC Milan. De Rossoneri wonnen in het Italiaanse bekertoernooi met 6-1 van Sassuolo. Reijnders was goed voor een goal en speelde bij een andere treffer een hoofdrol.

Afgelopen weekend was Rijnders tweemaal trefzeker in het competitieduel met Brescia. In de Champions League staat de Nederlandse middenvelder dit seizoen reeds op drie treffers. Op dinsdagavond opende hij dus ook zijn doelpuntenrekening in het bekertoernooi.