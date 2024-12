EPA Teun Koopmeiners en Tommaso Pobega

Ongeslagen Juventus speelt ook tegen Bologna gelijk, eerste goal Koopmeiners

Juventus heeft door een aansluitingstreffer van Teun Koopmeiners en een late gelijkmaker van Samuel Mbangula met 2-2 gelijkgespeeld tegen Bologna. Het was al het negende gelijkspel van de nog ongeslagen club uit Turijn.

In de strijd om de titel in de Serie A is het duur puntenverlies van de Oude Dame. Het verschil met de voorlopige koploper Atalanta is zeven punten. Napoli kan zondag bij winst op Lazio de eerste plaats overnemen.

NOS Stand Serie A

Dan Ndoye zette Bologna op voorsprong en na rust vergrootte Tommaso Pobega de marge naar twee na een harde inspeelpass van Sam Beukema en een hakbal van Santiago Castro.

Koopmeiners leidde de comeback van Juventus in. Hij schoot een voorzet van Danilo hard en bekeken in het doel. Het was het eerste doelpunt van Koopmeiners voor Juve, na veertien wedstrijden (tien in de Serie A, vier in de Champions League) zonder goal.

Juve-coach Motta krijgt rood

Met onder anderen Thijs Dallinga als invaller probeerde Bologna de voorsprong te verdedigen, maar in blessuretijd ging het mis. Bologna leverde de bal in, Dusan Vlahovic stoomde op en Samuel Mbangula schoot fraai in de hoek.

Juventus-coach Thiago Motta zag het allemaal vanaf de tribune aan. De ex-coach van Bologna werd vanwege commentaar op de leiding met rood naar de tribune gestuurd.