Noslin leeft zijn droom, met Lazio tegen Ajax: 'U heeft geen idee hoe blij ik van binnen ben'

Een supporter van Ajax is Tijjani Noslin nog steeds. Vanuit Rome kijkt de geboren Amsterdammer alle wedstrijden. Morgen zit hij niet voor de buis, maar neemt hij het als speler van SS Lazio op tegen Ajax in de Europa League. Een jongensdroom.

"U heeft geen idee hoe blij ik van binnen ben", zei de 25-jarige Noslin vanavond in Amsterdam. "Hier bij de persconferentie probeer ik rustig over te komen, maar ik ben meer dan blij."

Als kind was de droom van Noslin voetballen in de Johan Cruijff Arena. In het rood-witte shirt van Ajax welteverstaan. Hij was als jeugdspeler vijftien jaar geleden dicht bij een stap in die richting.

Het spelertje van amateurclub ASV Arsenal viel op tijdens talentendagen. Hij kon naar Ajax, maar vanwege een misverstand over zijn geboortejaar, 1999 in plaats van 2000, zette Ajax er tot teleurstelling van Noslin toch een streep door.

De liefde voor de bal en de droom om prof te worden, bleef. Op straat voetbalde hij vrolijk verder en na Arsenal, Buitenveldert en Swift volgde een periode bij FC Den Bosch en na OJC Rosmalen en Roda '23 even FC Twente en vervolgens het Utrechtse Hercules.

EPA Tijjani Noslin viert zijn hattrick tegen Napoli

Makkelijk was het niet voor Noslin. Om geld te verdienen, werkte hij onder meer als broodjesbezorger bij Subway. Zo reed hij per scooter en later in de auto voorbij de Arena, met die droom nog steeds in zijn achterhoofd.

"Als je van kleins af aan verschillende moeilijke periodes doormaakt, kan je dat helpen in het voetbal", zei hij. "Zo heb ik de discipline meegekregen vanuit huis."

Drie jaar terug nog bij amateurclub DHSC

Bij de inmiddels ter ziele gegane Utrechtse amateurclub DHSC vond Noslin in recordinternational Wesley Sneijder en oud-eredivisietopscorer Mounir El Hamdaoui precies de mentoren die hij nodig had.

Sneijder regelde na een korte tussenstop bij TOP Oss een overgang naar Fortuna Sittard en dwong daar een driejarig contract voor zijn protegé af. De rest is geschiedenis.

Kijk hieronder naar een interview met Tijjani Noslin uit oktober 2021. Enkele maanden ervoor was hij nog amateurvoetballer bij DHSC. Als nieuwbakken prof had hij net zijn eerste eredivisiedoelpunt gemaakt tegen Willem II.

Na tweeënhalf jaar in de eredivisie, met 9 goals in 68 wedstrijden (waarvan 2 in zijn laatste 3) haalde Hellas Verona hem in januari van dit jaar naar de Serie A. Lazio wist na vijf goals in zeventien wedstrijden genoeg.

Toptransfer naar Lazio

De club uit Rome betaalde afgelopen zomer twaalf miljoen euro voor de 25-jarige Noslin. Ook op dit nog hogere niveau bewees de Amsterdammer zijn waarde. Zijn voorlopige hoogtepunt was een hattrick tegen Napoli vorige week in de Coppa Italia.

Afgelopen zondag schitterde Noslin opnieuw tegen Napoli in het Stadio Diego Armando Maradona. Met een prachtige pass bereidde hij als invaller de winnende goal van Gustav Isaksen voor (0-1).

Voor morgen heeft Noslin grote plannen: "Ik wil iedereen laten zien wat ik kan. Het is in mijn eigen stad, er komen vrienden en familie. Ik wil iets extra's laten zien, tegen Ajax. Maar het belangrijkste is dat we winnen."