NOS Voetbal • gisteren, 19:24 Unnerstall en Van Wolfswinkel terug in selectie Twente voor Europa League

Doelman Lars Unnerstall en aanvaller Ricky van Wolfswinkel zijn weer fit en maken deel uit van de wedstrijdselectie van FC Twente voor het Europa League-duel morgenavond bij Olympiakos. Over een basisplaats hield trainer Joseph Oosting zich op de vlakte.

"We hebben vanavond nog een training hier en het ziet er goed uit", zei hij op een persconferentie. "Vanavond zitten we nog met elkaar en dan bespreken we het. Als beiden inzetbaar zijn, gaan we denk ik wel wat wijzigen."

Unnerstall raakte begin deze maand in de warming-up voor het duel met Go Ahead Eagles (3-2 winst) geblesseerd en miste ook de uitwedstrijd tegen PSV afgelopen vrijdag (6-1 nederlaag). Van Wolfswinkel ontbrak ook in Eindhoven.

Europa League bij de NOS De Europa League-wedstrijden van AZ, FC Twente en Ajax zijn donderdag via een liveblog te volgen op NOS.nl en in de mobiele app. Loedogorets-AZ en Olympiakos Piraeus-FC Twente beginnen om 18.45 uur en Ajax-SS Lazio om 21.00 uur.

FC Twente speelde in de eerste vijf Europa League-wedstrijden drie keer gelijk en verloor twee keer. De club staat 29ste, Olympiakos 14de

"We hebben nog een aantal wedstrijden te spelen in de Europa League en ik denk niet in laatste kansen", gaf Oosting aan. "Olympiakos heeft een heel goed elftal en het wordt taai. Niet voor niets hebben zij vorig jaar de Conference League gewonnen."