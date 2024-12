Atalanta behoudt koppositie met tiende zege op rij, Napoli wint ook

Atalanta Bergamo heeft in de Serie A voor de tiende keer op rij gewonnen. De koploper versloeg Cagliari op Sardinië met 0-1. Marten de Roon begon op de bank, maar speelde wel de gehele tweede helft.

Nummer twee Napoli staat na een 1-3 zege bij Udinese nog altijd op twee punten achterstand. Ook Juventus kwam vanavond in actie. Met Teun Koopmeiners in de basis werd tegen Venezia voor de tiende keer dit Serie A-seizoen gelijkgespeeld (2-2).

Atalanta won slechts twee van de eerste zes competitieduels, maar is sindsdien foutloos. Tegen Cagliari was het echter aan doelman Marco Carnesecchi te danken dat Atalanta halverwege niet achter stond.

Trainer Gian Piero Gasperini bracht drie nieuwe spelers in bij rust, onder wie sterkhouders De Roon en Ademola Lookman. Dat leverde direct de eerste kansen op via Mario Pasalic, die twee keer van dichtbij over schoot.