Reuters Reddingswerkers proberen geblokkeerde wegen vrij te maken na orkaan Chido

NOS Nieuws • vandaag, 21:15 Onzekerheid houdt aan op Mayotte, duurt nog dagen om dodental vast te stellen

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau zegt dat het nog "dagen en dagen" duurt om het dodental van de orkaan Chido op het Franse eiland Mayotte te achterhalen. Afgelopen weekend werd het Franse overzeese departement in de Indische Oceaan getroffen door natuurgeweld.

Het dodental staat op 14, maar de prefect van Mayotte zei gisteren te vrezen dat er zeker honderden doden zijn en misschien meer dan duizend.

President Macron hield vanavond crisisberaad op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op X schrijft hij de komende dagen naar Mayotte te gaan. Ook kondigt hij een periode van nationale rouw aan.

"Het eiland is totaal verwoest", zegt minister Retailleau over Mayotte, dat zo'n 310.000 inwoners telt. Volgens de minister van Overzeese Gebieden is geen enkele plaats gespaard gebleven en zal het lang duren voordat alles hersteld is.

Deze vrouw loopt tussen de resten van wat eerst haar huis was:

1:03 'Daar was mijn slaapkamer'

"Er staat hier niet veel meer overeind," zegt de Belgische arts Caroline Fivet aan de telefoon tegen Afrika-correspondent Saskia Houttuin. Fivet werkt in een kliniek op Petite-Terre, een klein eiland pal tegenover de hoofdstad Mamoudzou op het hoofdeiland Grande-Terre. "Halve huizen liggen hier op straat, de golfplaten huizen zijn zelfs volledig weggevaagd."

Toen de cycloon was gaan liggen zijn zij en haar twee huisgenoten, eveneens Belgische artsen, naar de kliniek toegesneld. "Dat was verschrikkelijk," zegt Fiver. "Heel veel wonden, heel veel breuken. En nog steeds: ook nu nog komen gewonden hier binnen. Het is heel heftig, ook veel mensen zijn in shock."

Op Grande-Terre staat het hoofdziekenhuis nog overeind. Maar volgens de Franse minister van Gezondheid hebben belangrijke afdelingen 'ernstige waterschade' opgelopen, waaronder de spoedeisende hulp en de kraamafdeling.

Caroline Fivet Caroline Fivet (linksonder) en haar team

Om de vele gewonden bij te staan heeft de kliniek op Petite-Terre provisoir een operatiekamer ingericht, vertelt Fivet. "We zijn operationeel. Maar de elektriciteit valt hier af en toe al uit omdat wij op generatoren werken. Er is hier geen elektriciteit, geen stromend water en die generatoren begeven het soms ook."

En dat terwijl de zorg op de eilanden hard nodig blijft. Fivet en haar collega's houden rekening met de uitbraak van ziektes. "Niet zo lang geleden was hier een uitbraak van cholera," zegt de arts. "We vrezen dat dat opnieuw kan gebeuren, want zonder stromend water ontstaan er al snel hygiëne-problemen."