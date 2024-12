Doden door orkaan Chido op Comoren: 'Eiland Mayotte lijkt verwoest'

Op de Afrikaanse eilandengroep de Comoren heeft een orkaan forse schade veroorzaakt en levens geëist. Met name het eiland Mayotte, een Frans overzees departement ten noordwesten van Madagascar, is zwaar getroffen door orkaan Chido.

De burgemeester van hoofdstad Mamoudzou spreekt van zeker elf doden, persbureau AFP meldt op basis van een veiligheidsbron minstens veertien doden. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen, omdat er nog geen volledig overzicht is van de schade en de slachtoffers.

Lokale media melden dat er veel sloppenwijken verwoest zijn en nog veel mensen onder het puin liggen. Er zouden ruim 250 gewonden zijn. De Franse minister Retailleau van Binnenlandse Zaken zei gisteravond te vrezen voor een hoog dodental. "Het eiland lijkt verwoest te zijn." Volgens de lokale autoriteiten is het de zwaarste orkaan sinds 1934 op het eiland dat zo'n 310.000 inwoners telt.

Schade na zware orkaan op Frans eiland in Indische Oceaan

De net aangestelde Franse premier Bayrou zegt dat veel openbare voorzieningen zwaar beschadigd of vernield zijn, waaronder een ziekenhuis en de luchthaven Pamandzi. Die is wel nog in bedrijf, al zijn de navigatieapparatuur en de verkeerstoren beschadigd door zware windstoten.