Vrees voor honderden doden door orkaan op Franse eiland Mayotte

Mayotte is een Frans overzees departement in de Indische Oceaan ten noordwesten van Madagaskar. Er wonen zo'n 310.000 mensen.

Op Mayotte werden windstoten gemeten van 226 kilometer per uur. Prefect Bieuville zei eerder dat het "de krachtigste en meest verwoestende tropische orkaan" is die Mayotte in negentig jaar heeft getroffen.

Wegen en huizen zijn beschadigd of verwoest, met name in de sloppenwijken op het eiland. Ook het belangrijkste ziekenhuis van Mayotte en de luchthaven hebben schade opgelopen. Persbureau AFP sprak een inwoner die zei zich in "een apocalyptische omgeving" te bevinden. "Er blijft niets over van de sloppenwijken."