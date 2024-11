25 migranten verdronken bij eilandengroep Comoren na kapseizen boot

Voor de kust van de Comoren zijn 25 mensen omgekomen nadat hun boot was gekapseisd. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) hadden mensenhandelaren de boot met opzet tot zinken gebracht.

Het incident gebeurde vrijdagavond. Volgens de IOM waren er dertig mensen aan boord van de boot, onder wie zeven vrouwen en vier kinderen. "Vijf overlevenden werden zaterdagochtend gered door vissers", zegt de VN-organisatie. Volgens de IOM is nog onduidelijk waarom de mensenhandelaren de boot lieten zinken.

Het is de derde keer in drie maanden tijd dat een boot met migranten in die regio zinkt.