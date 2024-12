'Alsof er een atoombom is afgegaan': reddingsactie op gang op Mayotte

Mayotte

De eilandengroep Mayotte bestaat uit het hoofdeiland Grand-Terre en wat kleinere eilandjes. Met een totale oppervlakte van 374 vierkante kilometer is het ruim twee keer groter dan Texel.

Frankrijk koloniseerde het in 1843 en annexeerde het in 1904 samen met de Comoren. Toen die laatste eilandengroep in 1974 bij een referendum overweldigend voor onafhankelijkheid koos, wilde 63 procent van Mayotte liever Frans blijven. In 2014 werd het definitief een departement van Frankrijk. Mayotte werd daarmee lid van de EU, schafte islamitische wetgeving en polygamie af en voerde de euro in als betaalmiddel.