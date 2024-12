NOS/Jeroen van Eijndhoven

NOS Nieuws • vandaag, 14:01 Ziekenhuizen willen gesprek over zorgakkoord opschorten: 'Vertrouwen geschaad'

De ziekenhuizen willen uit de onderhandelingen stappen over de voorzetting van het integraal zorgakkoord omdat ze verrast zijn door bezuinigingen op de zorg. Voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat zijn vertrouwen in het proces is geschaad, ook omdat minister Agema zelf overvallen werd door extra bezuinigingen.

"We gaan daar vanmiddag over spreken met onze partnerorganisaties van de verpleegkundigen, de medisch specialisten, de universitaire centra. Dan gaan we echt voorleggen dat we zo niet verder kunnen", formuleert Melkert zijn houding in het radioprogramma Sven op 1. Hij wil "eerst die bezuinigingen van tafel krijgen en dan kijken of we weer verder kunnen en hoe we verder gaan".

Er wordt al lang onderhandeld over de uitwerking van het akkoord, waarmee de steeds duurder wordende zorg beter wordt ingericht. Door breed samen te werken met huisartsen, verzekeraars en gemeenten wil het kabinet meer inzetten op het voorkomen van gezondheidsproblemen dan aan het oplossen ervan. Het draagvlak voor dit plan lijkt nu snel af te brokkelen.

'Verkeerd uitgepakt'

Melkert wijst erop dat het akkoord een van de speerpunten van het kabinet is, maar de financiële middelen daarvoor afgelopen week als wisselgeld werden ingezet om bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen. Zo verdwijnt een regeling van 150 miljoen euro voor bijscholing en moet het in loondienst nemen van specialisten nog eens 165 miljoen besparen.

Volgens Melkert is dit "goochelen met een paar items om een dekking te vinden". Hij vindt dat zorgminister Agema veel meer invloed had moeten uitoefenen in de onderhandelingen die het kabinet hierover voerde om de steun van oppositiepartijen te krijgen. "Dat heeft gewoon verkeerd uitgepakt", meent hij.

Agema liet vrijdag al weten dat de voorgestelde kortingen ook haar "rauw op het dak gevallen" waren. Ze zei dat ze de onderhandelende partijen voor de gevolgen heeft gewaarschuwd "toen ze er in de media over hoorde".

Voor Melkert zijn vooral de opleidingsgelden van wezenlijk belang, omdat er verpleegkundigen bij moeten komen en bestaande werknemers in het nieuwe systeem meer verantwoordelijkheden krijgen. "Ik kan daar met mijn verstand niet bij."

Gemeenten ook al vertrokken

Eerder stapten de gemeenten al uit de onderhandelingen over het zorgakkoord, omdat het kabinet te weinig geld zou vrijmaken om de plannen te verwezenlijken. Zo werden de fondsen die met het kabinet Rutte-IV waren afgesproken bij het aantreden van het nieuwe kabinet voor andere plannen ingezet.

Vorige week reageerde ook brancheorganisatie V&VN (verpleegkundigen) al kritisch op de nieuwe plannen. "Een onderwijsakkoord sluiten over de rug van verpleegkundigen is zo'n beetje het slechtste idee van 2024", vond voorzitter Bianca Buurman.

Melkert hoopt dat de Eerste Kamer de stemming over het overheidsbudget uitstelt tot na de jaarwisseling, zodat er tijd is om de plannen te heroverwegen en elders de financiële dekking te vinden. "Op die manier zou iedereen een signaal kunnen geven dat zo'n zorg- en welzijnsakkoord niet alleen een akkoord is tussen de partijen en de minister van VWS, maar dat we hier echt in een nationaal belang handelen en iedereen zich daarbij betrokken weet."

"Dat is wat ik ontzettend heb gemist in de discussie over de onderwijsbegroting. Daar bemoei ik me verder niet mee, maar dat je dan vervolgens zegt 'ze zoeken het bij de zorg maar uit', dan heb je denk ik niet begrepen in welke fase de uitdaging van die zorg op dit moment verkeert."