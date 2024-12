ANP

NOS Voetbal • vandaag, 10:50 Zware EK-loting voor Oranjevrouwen vanavond? Mogelijk groep met Spanje en Engeland

Het is de vraag of het de Oranjevrouwen vanavond lukt een 'poule des doods' te ontlopen. Nederland zit bij de loting voor het EK 2025 in pot 3. Dit is ongunstig, omdat Nederland op papier tegen twee betere landen moet spelen.

Zo is pot 1 gevuld met toplanden, waaronder wereldkampioen Spanje. De vorige EK-winnaar Engeland, met bondscoach Sarina Wiegman, zit in pot 2.

Potindeling loting EK 2025 Pot 1: Zwitserland, Spanje, Duitsland en Frankrijk

Pot 2: Italië, IJsland, Denemarken en Engeland

Pot 3: Nederland, Zweden, Noorwegen en België

Pot 4: Finland, Polen, Portugal en Wales

Aan het EK doen zestien landen mee, elke pot bestaat uit vier ploegen. Uit elke pot wordt één land gehaald en die teams vormen samen een poule. Nederland loot dus een land uit pot 1, pot 2 en pot 4. In die eerste twee potten komen doorgaans de sterkste teams terecht.

De beste landen, zoals wereldkampioen Spanje, hebben een plek in pot 1. Gastland Zwitserland is voor Oranje de meest gunstige optie uit die pot. Pot 4 bestaat uit landen die zich dit najaar via de play-offs plaatsten. Daaruit zal Oranje een op papier zwakker land loten: Finland, Portugal en debutanten Wales en Polen.

Zwakke prestaties

Oranje zit slechts in pot 3 vanwege de tegenvallende prestaties in de Nations League, waarin de EK-tickets verdiend konden worden. Nederland wist maar twee van de zes duels te winnen in een poule met Italië, Noorwegen en Finland.

De ploeg van bondscoach Andries Jonker plaatste zich afgelopen zomer ternauwernood na een gelijkspel tegen Noorwegen (1-1). Italië werd groepswinnaar en kreeg daardoor een plek in pot 2.

Jonker maakte voorafgaand aan de laatste kwalificatiewedstrijd niet al te veel zorgen over de potindeling. "Er is geen enkele garantie dat je bij groepswinst een betere loting hebt. Kijk maar naar de mannen op het EK. Er ontstond heel veel paniek omdat ze derde werden in de groepsfase, maar uiteindelijk ontvouwde zich juist daardoor een prima speelschema."

De loting van EK voetbal van 2025 vindt om 18.00 uur plaats in het Zwitserse Lausanne. Het EK is van 2 tot en met 27 juli. Bij het vorige EK in 2022 werd Nederland in de kwartfinales uitgeschakeld. Toen was Oranje titelverdediger, na de EK-winst in 2017.

