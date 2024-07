NOS Voetbal • vandaag, 06:15 Punt in Noorwegen genoeg voor EK-ticket: 'Maar moeten wedstrijd ingaan om te winnen'

2:04 Oranje optimistisch voor beslissende wedstrijd in Noorwegen: 'Er zit nu meer energie in het team'

"Het voelt altijd wel vertrouwd als ik hier kom", zegt Sherida Spitse, die zichtbaar met goede zin met het Nederlands elftal naar Noorwegen is afgereisd. Ze heeft er verdeeld over twee perioden zes seizoenen gespeeld en gewoond. "Ik heb er leuke herinneringen aan."

En daar zou de recordinternational (234 caps) graag een volgende aan toevoegen. Vanavond speelt Oranje immers in Bergen de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd in groep A1 tegen Noorwegen en een punt garandeert een optreden op het eindtoernooi. Dat doel had vrijdag al bereikt kunnen zijn, maar dan had er gewonnen moeten worden van Italië.

Het bleef echter 0-0 in Sittard en dat was eigenlijk de enige tegenvaller. "We hebben een goede wedstrijd gespeeld", blikt de aanvoerster terug. "We hadden alleen wel moeten scoren. Maar we voetballen wel weer beter."

"In de tweede helft heeft Lize niets te doen gehad", haalt ze doelvrouw Lize Kop aan. "Daar moeten we naartoe, want dan controleren we de wedstrijd. Dat was even weg, maar is nu weer terug. Daar ben ik heel blij mee."

Meer energie

Bondscoach Andries Jonker deelt die kijk op de zaken. Hij herinnert zich de vorige confrontatie met Noorwegen nog. Het werd afgelopen april na een zwaarbevochten wedstrijd 1-0 voor Nederland, dankzij een vroege treffer van Lineth Beerensteyn. "We hadden een paar dagen eerder bij Italië verloren. Er lukte niet veel. Van Noorwegen hebben we toen op wilskracht gewonnen. Tanden op elkaar en vechten."

"Nu zitten we in een andere fase. We hebben vrijdag een prima tweede helft gespeeld. Dat zag er heel anders uit dan in die eerdere wedstrijden. Er zit nu meer energie in het team. We willen aansprekend voetbal spelen en dat was weer een keer gelukt. Daar zijn we blij mee."

ANP Dominique Janssen

Dat gold minder voor het resultaat en dus zal Nederland vol aan de bak moeten tegen Noorwegen, dat Jonker omschrijft als een "taaie, lastige tegenstander met een paar uitblinkers die op een heel hoog niveau spelen." Verder ziet de Nederlandse bondscoach Noorwegen als een "fysiek sterk en goed georganiseerde ploeg, die moeilijk te verslaan is, maar ook moeilijk wint."

Graham Hansen

Sterspeelster Ada Hegerberg, die haar brood verdient bij de Europese topclub Olympique Lyonnais, zal er niet bij zijn - "Daar hebben we mazzel mee"- maar anders dan in het thuisduel is Caroline Graham Hansen wel van de partij. De 29-jarige buitenspeelster won in mei voor de derde keer met Barcelona de Champions League.

"Ja, Hansen...", mijmert verdedigster Dominique Janssen, die maandag op de training fraai met het hoofd scoorde. "Ze wordt misschien wel een beetje onderschat, maar ik heb een paar keer tegen tegen haar mogen spelen en ze is een absolute topspeelster. Dus dat wordt een heel leuke uitdaging. En ook iets waar ik heel erg naar uitkijk."

EPA Barcelona-ster Caroline Graham Hansen

De 29-jarige Limburgse zit nog vol ambities en is altijd op zoek naar verbeteringen. Daarin past een confrontatie met een topper als Graham Hansen goed. "Ze is in de dribbel heel erg sterk, in de één tegen één. Ze kan goede voorzetten geven, geeft veel assists en kan ook doelpunten maken. Ze is best wel compleet voor een buitenspeelster."

Het zal niet meevallen om de snelle Noorse uit te schakelen. "Als ik centraal speel, is zij niet mijn directe tegenstandster", weet Janssen. "Maar ik zal onze linksback moeten ondersteunen. We moeten het met zijn tweeën oplossen."

Groepswinst

Als Italië thuis wint van Finland, eindigt Nederland bij een gelijkspel in Bergen als tweede in de poule. Dat is genoeg voor kwalificatie voor het EK, maar levert zeer waarschijnlijk een minder gunstige positie bij de loting op. Jonker is alleen niet van plan om koste wat kost voor de groepswinst te gaan.

NOS

"We moeten ons kwalificeren. Er is geen enkele garantie dat je bij groepswinst een betere loting hebt. Kijk maar naar de mannen op het EK. Er ontstond heel veel paniek omdat ze derde werden in de groepsfase, maar uiteindelijk ontvouwde zich juist daardoor een prima speelschema. Dus wij willen ons vooral kwalificeren. Daar gaat het om."

Overigens is er bij een derde plaats in de eindstand nog altijd geen vrouw overboord. De nummers drie en vier kunnen zich namelijk via play-offs alsnog plaatsen voor het EK van volgend jaar in Zwitserland. "Als dat moet, dan moet dat", zegt Spitse. "Maar liever pakken we dat ticket meteen. We moeten de wedstrijd ingaan om te winnen."