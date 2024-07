ANP

NOS Voetbal • vandaag, 15:29 Jonker hoopt dat Oranje zich herpakt tegen Italië: 'Oogjes doen het weer beter'

Na de teleurstellende Nations League Finals was de uitwedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Italië in april het laatste zetje richting het grote chagrijn. Het Nederlands elftal stelde toen wel heel erg teleur en verloor kansloos met 2-0.

Begin juni herpakte Oranje zich al enigszins met een zege en een gelijkspel tegen Finland. Morgen krijgt de ploeg van bondscoach Andries Jonker de kans op echte revanche, want dan komen de Italianen naar Sittard.

Jonker zag dat er bij zijn ploeg destijds in Cosenza wel heel erg veel verkeerd ging. "Wij waren niet goed genoeg aan de bal. Verdedigend was het best goed, maar naar de goede kant en de goede kleur spelen, dat was wel een probleem."

In diezelfde interlandperiode werd thuis nog wel van Noorwegen gewonnen, met 1-0, maar vanzelf ging het al een tijdje niet. "Hard werken deden ze wel, dat bleek ook uit alle data die ik na de wedstrijd in Italië te zien kreeg. Maar ook tegen de Noren was het al stoempen en harken. Het ging niet meer op souplesse."

Dat zag er tegen Finland al iets beter uit en ook in aanloop naar de wedstrijd van morgen in Sittard zag Jonker verbetering. "De ballen springen niet meer van de voet en de oogjes doen het weer beter: de kleuren worden weer beter herkend. Dan ziet het er gewoon beter uit."

Nederland speelde oefenwedstrijden tegen Oranje onder 19 en Engeland. "Dat ging heel verdienstelijk", zegt Jonker. "Dus misschien kunnen we morgen weer een goede pot spelen."

Dat de Nederlandse vrouwen middenin de zomer interlands moeten spelen, blijft volgens Jonker lastig. Lang niet alle spelers zijn klaar voor negentig minuten tegen Italië. Aanvalster Vivianne Miedema kan in ieder geval wel starten.

"Vivianne heeft maandenlang geen negentig minuten gespeeld, maar is stap voor stap vooruitgegaan. Ze kan in ieder geval beginnen", aldus Jonker. "Dus de fase dat ze alleen even kon invallen, is voorbij. We gaan morgen in de wedstrijd zien hoe het verder gaat."

De stand in de groep van Nederland:

Of Oranje morgen 4-3-3 speelt, houdt Jonker in het midden. "We willen kunnen switchen van systeem in een wedstrijd. We hebben erop getraind, maar dat wil niet zeggen dat we morgen zo spelen."

Jonker keek gisteren ook naar de halve finale van het EK bij de mannen. "Een finale was geweldig geweest voor het Nederlandse voetbal. Het is jammer en teleurstellend dat ze het niet gered hebben."