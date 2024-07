ANP Chimera Ripa in actie tijdens een competitieduel van PSV (archieffoto)

NOS Voetbal • vandaag, 19:52 Dompig en Ripa debuteren in Oranje-selectie voor twee EK-kwalificatieduels in juli

Chanté-Mary Dompig (23) en Chimera Ripa (22) zijn door bondscoach Andries Jonker opgenomen in zijn selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Italië (vrijdag 12 juli in Sittard) en Noorwegen (dinsdag 16 juli in Bergen).

Het is de eerste keer dat de speelsters zijn opgeroepen voor de nationale ploeg. Dompig stapte in 2020 van VV Alkmaar over naar AC Milan. Ook Ripa begon haar carrière bij VV Alkmaar. De afgelopen twee seizoenen kwam ze uit voor PSV.

"Ripa is een aanvallend ingestelde speelster, die lef heeft, de actie zoekt en dit ook in de trainingen en wedstrijden toont", verklaart Jonker zijn keuze. "Dompig speelt bij AC Milan in een vrije rol aan de linkerkant. In die rol kunnen we haar hier bij Oranje er ook goed bij hebben."

Jonker kan niet beschikken over keepster Daphne van Domselaar (Aston Villa) en verdedigster Caitlin Dijkstra (VfL Wolfsburg). Zij zijn niet fit genoeg en maken geen deel uit van de 26-koppige selectie.

Hoewel Van Domselaar vanwege blessureleed geen deel uitmaakt van de selectie, is er een kans dat ze later alsnog aansluit. "Mocht het de komende dagen dermate goed gaan, dan bestaat de kans dat we haar alsnog meenemen naar Noorwegen", aldus Jonker.

Oranje staat met zeven punten bovenaan in de groep, twee punten meer dan Noorwegen en Italië. Finland staat op vier punten. De nummers één en twee uit de poule plaatsen zich direct voor het EK, dat in 2025 wordt gehouden in Zwitserland.

