Miedema voelt zich weer 'de oude Viv' bij Oranje in eerste hele wedstrijd sinds 2022

Ze had de winnende treffer meermaals op haar schoen, maar het belangrijkste voor Oranje was toch dat Vivianne Miedema eindelijk weer negentig minuten kon spelen. Eindelijk, want de laatste keer dat de topscorer aller tijden een hele wedstrijd speelde voor het Nederlands elftal was in september 2022.

"Moe, maar ook voldaan en trots", zei de 27-jarige Miedema na de 0-0 tegen Italië in Sittard. "Het liefst was ik er na zestig minuten vanaf gegaan met een 3-0 voorsprong, maar Italië is een heel goede ploeg."

Ze lijkt alle ellende na haar gescheurde kruisband, bijbehorende operaties en tegenslagen achter zich te kunnen laten. In de merkwaardig geplande zomerse interlandperiode kan Miedema haar waarde voor Oranje weer bewijzen.

'Viv' weer de oude

"Op persoonlijk vlak een heel mooie mijlpaal. Ik denk dat we bij vlagen heel goed hebben gevoetbald en ook wel de oude 'Viv' terugzagen", aldus Miedema. "Dan is het heel jammer dat die er uiteindelijk net niet invliegt."

Miedema was opvallend genoeg juist op de eigen doellijn beslissend. Vlak voor rust kopte zij een inzet van Barbara Bonansea uit het Nederlandse doel. De kansen om zelf te scoren kwamen na rust, voor en dankzij Miedema. Maar de Italiaanse muur werd niet geslecht. "Moeilijk, vervelend en heel goed in wat ze doen", omschreef Miedema de Italiaanse tegenstanders.

En over de afstemming met haar eigen team: "Ik denk dat het even wennen is. Ik ben een andere speler dan Jill en Lieke (Roord en de gestopte Martens) die daar de afgelopen tijd hebben gestaan. Bij vlagen wisten ze mij goed te vinden en hebben we goed gevoetbald. Als we de beelden terugkijken, zijn er vast momenten waarop we zien dat het beter had gekund."

Bubbeltjesplastic

Na het bekijken van die beelden "moet" Oranje het dinsdag afmaken, vindt Miedema. In en tegen Noorwegen kan met minimaal een gelijkspel kwalificatie worden afgedwongen voor het EK van volgende zomer. "Ik denk dat ik in bubbeltjesplastic moet de komende dagen om dinsdag weer helemaal fit te zijn."

Bondscoach Andries Jonker hoopt van wel. Hij zag zijn sterspeelster "gaandeweg steeds meer haar stempel drukken". "Ze liet bij vlagen zien waarom zij van de buitencategorie is. Dat is ze niet verleerd."

