ANP Miedema baalt

NOS Voetbal • vandaag, 22:41 Nederland laat kansen onbenut tegen Italië (0-0), dinsdag nieuwe kans op EK-ticket

Het Nederlands elftal is door een gelijkspel tegen Italië een stapje dichter bij kwalificatie voor het EK van volgende zomer in Zwitserland. Oranje had zich bij winst kunnen plaatsen, maar kwam niet niet verder dan 0-0. Komende dinsdag hebben de Oranjevrouwen genoeg aan een punt in en tegen Noorwegen om zeker te zijn van het EK.

In Sittard kon bondscoach Andries Jonker weer eens beschikken over een fitte Vivianne Miedema. De topscorer aller tijden is al lange tijd op de weg terug na een gescheurde kruisband, maar was nu weer in staat om aan een wedstrijd te beginnen.

In aanvallend opzicht een flinke opsteker voor de ploeg van Jonker. "Fijn om een speelster met zoveel kwaliteiten ein-de-lijk weer tot je beschikking te hebben", zei de bondscoach vooraf. Hij zal vooral gehoopt hebben op doelpunten van de de aanvalster die onlangs tekende bij Manchester City.

Maar ditmaal was Miedema vlak voor rust de redder op een voor haar ongebruikelijke plek: de eigen doellijn. Met haar hoofd voorkwam Miedema een doelpunt van Barbara Bonansea wist te voorkomen.

In die fase was Oranje aan het overleven. De vierkoppige verdediging werd op de proef gesteld door Italië, dat de zwaktes haarfijn blootlegde. De Italiaansen, met goalgetter Valentina Giacinti in de punt van de aanval, maakten volop gebruik van de ruimte achter Sherida Spitse.

De aanvoerder van Oranje kon het niet belopen en bleef met dank aan verdedingspartner Dominique Janssen en de sterk keepende Lize Kop overeind.

Sterke tweede helft

In de tweede helft beet Oranje van zich af en speelde het met veel meer lef vooruit. Na een individuele actie waarbij ze Elena Linari door de benen speelde zorgde Miedema tien minuten na rust voor het eerste Nederlandse schot op doel, gered door keepster Laura Giuliani.

ANP Esmee Brugts en Vivianne Miedema

Miedema probeerde het even later nog maar eens helemaal zelf. Met één beweging kapte ze twee verdedigers uit, waarna ze de verre bovenhoek zocht. Via de kruising ketste de bal uit het veld.

Spitse, die zelf met een gedrukt schot ook de Italiaanse keepster testte, kwam vervolgens met de schrik vrij. Nadat Jackie Groenen de bal op het middenveld verloor, kreeg Spitse de bal bij een wippertje van Michela Cambiaghi tegen de arm. De scheidsrechter stond er met haar neus bovenop, maar zag er geen strafschop in.

In de slotfase deed Oranje er nog alles aan om een doelpunt te maken. Maar Italië gooide de pot dicht en hield stand, ondanks een rode kaart (twee keer geel) van Agnese Bonfantini.

Het was de vierde keer in de zeven dit jaar gespeelde interlands dat Nederland niet tot scoren kwam.

Dinsdag tegen Noorwegen

Met acht punten uit vijf wedstrijden staat Nederland nog wel eerste in de groep, omdat Noorwegen eerder op de avond niet won van Finland (1-1).

Een gelijkspel in en tegen Noorwegen is aanstaande dinsdag genoeg voor Oranje om zeker te zijn van deelname aan het EK. Bij een nederlaag in Bergen is Oranje afhankelijk van het resultaat bij Italië-Finland.