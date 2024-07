NOS Voetbal • vandaag, 23:04 Ook Oranjevrouwen hebben pech onderweg: 'Benen strekken en weer door'

Na de uitgevallen trein naar Dortmund voor de Oranjemannen dinsdag, hadden vandaag ook de Oranjevrouwen vervoersproblemen.

Op weg naar Sittard op de A2 bij Leende moesten de voetbalsters de bus uit en achter de vangrail wachten. Bondscoach Andries Jonker en de speelsters reageerden nuchter op de materiaalpech richting de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië van vrijdag.

"Benen strekken en weer door. Natuurlijk heeft dit geen invloed op de wedstrijd", zei keepster Lize Kop tijdens een online persconferentie.

"We hebben sinds vorig jaar een motto voor dit soort dingen: het is zoals het is", gaf Jonker aan.

1:13 Jonker hoopt dat Oranje zich herpakt tegen Italië: 'Oogjes doen het weer beter'

Jonker: "Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland hebben we ontzettend veel meegemaakt, toch zijn we met zijn allen rustig gebleven aan de andere kant van de wereld. Daarvoor hadden we het EK in Engeland en de Spelen van Tokio met allerlei coronaperikelen. Als een bus het dan even begeeft, raken we totaal niet in de war."

EK-ticket?

De voetbalsters spelen vrijdag in Sittard om 20.45 uur tegen Italië. Bij winst kan een EK-ticket worden veiliggesteld. "Italië is en blijft een taaie en lastige tegenstander, maar we zijn toch vooral bezig met onszelf", aldus Jonker.

De ploeg van Jonker leidt in de groep met 7 punten uit vier duels. De Italiaanse vrouwen hebben net als de Noorse vrouwen 5 punten. Dinsdag sluit Oranje de kwalificatiereeks af met een wedstrijd in en tegen Noorwegen. De eerste twee in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar.

Het Nederlands elftal ontmoette Italië in april als eerste tegenstander in de kwalificatie voor het EK van 2025. In Cosenza ging een gehavend en slordig Oranje met 2-0 onderuit.

