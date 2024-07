Getty Vivianne Miedema schreeuwt het uit na haar doelpunt

NOS Voetbal • vandaag, 20:53 Oranje plaatst zich voor EK door late gelijkmaker Miedema in Noorwegen

Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal van volgende zomer in Zwitserland. De Oranjevrouwen hadden dinsdagavond tegen Noorwegen genoeg aan een gelijkspel en behaalden dat ternauwernood: 1-1.

Vivianne Miedema maakte tien minuten voor tijd de gelijkmaker in Bergen. Het wordt de vijfde keer op rij dat de Oranje erbij is op een EK.

In dezelfde groep werd Italië groepswinnaar door met 4-0 van Finland te winnen. De ploeg plaatste verzekerde zich zo ook van deelname aan het EK. Voor Noorwegen en de Finnen liggen later dit jaar nog kansen om zich te plaatsen via play-offs.

2:31 Bekijk de samenvatting van het EK-kwalificatieduel Noorwegen-Nederland

Na de 0-0 van afgelopen vrijdag tegen Italië koos bondscoach Andries Jonker dinsdag voor dezelfde basiself. Voor doelpunten werd in Noorwegen gekeken naar de steeds fitter wordende Miedema. Na negentig minuten tegen Italië was de topscorer aller tijden opnieuw fit genoeg om te starten, Jonker plaatste haar in de spits.

Lineth Beerensteyn, de enige Oranje-international die in de voorgaande zeven interlands dit kalenderjaar tot scoren kwam (driemaal), moest daarom uitwijken naar de rechterflank.

Aan aanvallen kwam Nederland in de eerste helft echter nauwelijks toe. De Noren konden niet zomaar genoegen nemen met een gelijkspel en gingen op jacht naar doelpunten middels de onder de Britse coach Gemma Grainger gebruikelijke hoge druk.

Oranje ontsnapt na fout

Dat leverde de nodige problemen op in de Nederlandse achterhoede, waar Dominique Janssen al na vijf minuten flink in de fout ging met een pass voor het eigen doel langs.

De bal rolde recht in de voeten van de Noorse aanvaller Guro Reiten. Zij was onzelfzuchtig, maar slaagde er niet in de volledig vrijstaande Caroline Graham Hansen te bedienen. Karina Sævik kwam uit een moeilijke hoek nog tot een schot, maar die inzet werd gekeerd door Lize Kop.

AFP Oranje heeft veel moeite met Caroline Graham Hansen

De fysiek sterkere Noren bleven drukken en dwongen zo Nederland tot het spelen van veel lange ballen. De spaarzame momenten van dreiging kwamen aan Nederlandse zijde van afstandsschoten, maar Danielle van de Donk en Jackie Groenen kregen hun poging niet tussen de palen.

Noorwegen kreeg de betere kansen en kon niet tevreden zijn met de 0-0 ruststand. Zeker niet omdat het bij Italië - Finland, de andere wedstrijd uit de groep, halverwege 2-0 stond. Noorwegen moest dus winnen om zich rechtstreeks te plaatsen voor het EK.

Doelpunt Graham Hansen

Wie anders dan Graham Hansen, een van de sterren van het op clubniveau oppermachtige FC Barcelona, nam in de tweede helft de verantwoordelijkheid op zich.

De aanvoerder van de Noren schoot onverbiddelijk raak toen de bal uit een hoekschop in de Nederlandse zestien bleef hangen.

Nederland panikeerde niet, er was nog een half uur om de stand gelijk te trekken. Jonker bracht twee invallers, maar veranderde nog niet veel aan de formatie. Met meer aanvallende intenties werd Oranje wel dreigender.

Bekijk hier de reacties van Vivianne Miedema, bondscoach Andries Jonker, aanvoerder Sherida Spitse en Jackie Groenen:

Het verlossende doelpunt kwam van Miedema, die slim wegliep uit de dekking en raak kopte uit een hoge voorzet van Chasity Grant. Het doelpunt was de enige Nederlandse doelpoging tussen de palen.

Na haar treffer werd Miedema gewisseld, Zij mocht vanaf de bank bekijken hoe Oranje door veel tijdrekken het slotoffensief van Noorwegen overleefde en de 1-1 over de streep trok.

Negen landen geplaatst

Naast Nederland, groepsgenoot Italië en gastland Zwitserland hebben nog zes landen zich verzekerd van deelname aan het EK. Regerend Europees kampioen Engeland, met bondscoach Sarina Wiegman, had op de slotdag ook genoeg aan een gelijkspel (0-0 tegen Zweden) om zich te kwalificeren. Verder hebben ook Denemarken, Frankrijk, Duitsland, IJsland en wereldkampioen Spanje zich geplaatst.

Voor 28 andere landen wachten dit najaar play-offs, waarin de laatste zeven EK-tickets worden verdeeld.