Danzell Gravenberch

NOS Voetbal • vandaag, 06:43 Danzell Gravenberch is speler, trainer én begeleidt broertje: 'Ryan geleerd hard te werken' Ilias van Tongeren redacteur NOS Sport

Terwijl Liverpool-ster Ryan Gravenberch zich op een volgepakt Anfield klaarmaakt voor het Premier League-duel met Fulham, sjouwt zijn grote broer Danzell op een druilerig sportpark in Amsterdam-Oost een bluetoothspeaker na de warming-up mee de kleedkamer in. Pet op, dikke winterjas aan.

De broer van de 18-voudig Oranje-international is coach van de multiculturele amateurvereniging Real Sranang in Amsterdam. Het hoofdtrainerschap combineert hij met een profbestaan als spits bij FC Den Bosch. Terwijl Ryan deze middag voor 60.000 fans voetbalt, staan er bij Sranang zo'n 70 mensen langs de lijn.

Druk was Danzell altijd al, maar de laatste jaren heeft hij er een belangrijke bezigheid bij gekregen: het begeleiden van Ryan. Via Ajax, Bayern München en huidige club Liverpool bereikte die binnen afzienbare tijd de absolute Europese top.

Hard werken

Danzell zag al snel dat Ryan het talent had om te slagen. "Maar vroeger hield hij niet echt van hard werken. Op een gegeven moment kan je niet alles op talent en moet je wel hard gaan werken. Dat heeft hij geleerd en dat heeft hem gemaakt tot de speler die hij nu is."

Door zijn propvolle programma - hij voedt ook drie jonge kinderen op - is Danzell niet vaak in de gelegenheid om Ryan in Liverpool te bekijken. Komend weekend kan hij eindelijk weer eens keer, voor de topper tegen Tottenham Hotspur.

"Door mijn eigen profcarrière is het lastig om hem te bezoeken", zegt Danzell. "Maar we hebben dagelijks contact. Als hij niet in de basis staat, hoor ik dat ruim van tevoren."

De kans is groot dat Gravenberch tegen Spurs weer in de basis staat. De 22-jarige middenvelder is onder hoofdtrainer Arne Slot uitgegroeid tot een vaste waarde en heeft afgerekend met het imago dat hij soms de kantjes er vanaf loopt. Hij maakt dit seizoen bijna altijd de negentig minuten vol.

"Ik probeer elke wedstrijd van hem te volgen", zegt Danzell. "Als er dingen opvallen, coach ik hem daarin. We sparren heel veel over voetbal." Dan gaat het bijvoorbeeld over een pass die Ryan vaker moet geven, een duel dat hij had moeten aangaan of een actie die hij beter niet meer kan maken.

Hij is 22 en speelt bij Liverpool, ik hoef hem in principe niks meer te leren Danzell Gravenberch over het succes van zijn broertje Ryan

Ze gingen vroeger vaak samen voetballen. Op Cruijff-veldjes in IJburg, of op de velden van een amateurvereniging in de buurt. Trainen op schieten of trucjes. En anders speelden ze online wel een potje FIFA tegen elkaar. "Dat was het enige spel dat we speelden", zegt hij.

Maar bovenal is en blijft Danzell zijn grote broer. "Wat ik hem meegeef, is dat hij zichzelf moet zijn en vertrouwen in zichzelf moet hebben. Dat hij dankbaar moet zijn dat hij op deze leeftijd zulke wedstrijden mag spelen. En dat hij tegenslagen moet omzetten in succes."

Om er vervolgens lachend aan toe te voegen: "Ik bedoel, hij is 22 en speelt bij Liverpool. Ik hoef hem in principe niets meer te leren."

ANP Ryan Gravenberch in de Champions League-wedstrijd Girona-Liverpool

Deze middag moet de focus naar zijn eigen wedstrijd. Het bekertreffen met vierdeklasser OSM '75 begint elf minuten later. Aanvaller Leroy George (ex-FC Utrecht, NEC en Fortuna Sittard) was nog bij zijn zoontje aan het kijken en hij wilde niet zonder de oud-prof beginnen aan het bekerduel.

Anfield blijkt niet ver weg. In de rust loopt Gravenberch naar het grote scherm in de kantine, waarop de wedstrijd van Liverpool te zien is. 0-1 achter, door een rode kaart staat Liverpool al sinds minuut zeventien met een man minder. "Ik kan niet live kijken. Maar ik hou continu de score in de gaten."

Liverpool komt uiteindelijk twee keer terug van een achterstand, het eindigt mede dankzij een doelpunt van Cody Gakpo in 2-2. Gravenberch speelt de hele wedstrijd. Het resultaat in Amsterdam-Oost is bevredigender: Real Sranang wint met 4-3, George krult in de slotminuten een corner in de kruising.

Vertrouwen

"Ik heb er niet veel van kunnen zien", antwoordt Danzell op de vraag of hij tevreden is met het optreden van zijn broertje. Hij heeft het vooral moeten doen met het bijhouden van de stand. "Maar wat ik heb gezien, zag er goed uit."

Het verbaast Danzell niet dat Ryan dit seizoen zo belangrijk is geworden bij Liverpool. De boodschap die hij al zijn hele leven meegeeft: heb vertrouwen. "Slot heeft hem dat vertrouwen gegeven. Dat is heel goed voor hem geweest."