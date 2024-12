Liverpool knokt zich met tien man naar gelijkspel, Van Nistelrooij hard onderuit

Kleine meevaller voor de Liverpudlians was dat achtervolger Arsenal evenmin de volle buit pakte. De nummer drie van de ranglijst kwam in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen Everton.

Van Nistelrooij verliest

Liverpool begon energiek aan het duel, maar keek na elf minuten plots tegen een achterstand aan. Andreas Pereira volleerde een voorzet bij de tweede paal via het bovenbeen van Andy Robertson achter doelman Alisson, terug van een hamstringblessure die hem twee maanden aan de kant had gehouden.

Rode kaart

Daarmee was het leed nog niet geleden voor de 'Reds' en met name Robertson. De Schotse linksback kreeg niet veel later in de achterste linie de bal niet goed onder controle en torpedeerde in een poging zijn fout te herstellen de toegesnelde Harry Wilson.