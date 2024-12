Van Nistelrooij juicht om punt voor Leicester, Chelsea blijft in spoor Liverpool

Ruud van Nistelrooij heeft in zijn tweede Premier League-wedstrijd als coach van Leicester City op het nippertje een punt gepakt. Na de 3-1 winst op West Ham United werd thuis tegen Brighton & Hove Albion een 0-2 achterstand vlak voor tijd nog omgezet in een 2-2 gelijkspel.

Leicester City staat zestiende in de Premier League. Bij Brighton stonden Oranje-internationals Bart Verbruggen en Jan Paul van Hecke aan de aftrap, Mats Wieffer viel halverwege in.

Arsenal gelijk, Chelsea wint

Arsenal, met Jurriën Timber in de basis, kon voor de zevende keer dit Premier League-seizoen niet winnen. Stadgenoot Fulham hield de ploeg van coach Mikel Arteta op eigen veld op 1-1. Kenny Tete gaf een assist bij Fulham.

Chelsea blijft de grootste uitdager van koploper Liverpool. De club vocht zich in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur terug na een achterstand en zegevierde met 4-3. Bij Tottenham was Mickey van de Ven basiskracht.

Tariq Lamptey en oud-Feyenoorder Yankuba Minteh leken Brighton de winst op Leicester te bezorgen, maar vier minuten voor tijd leidde de 37-jarige Jamie Vardy de terugkeer van de thuisploeg in met de aansluitingstreffer.

En in blessuretijd legde hij de bal panklaar voor Bobby Decordova-Reid, die de 2-2 binnenschoof.

