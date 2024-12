Van Nistelrooij debuteert bij Leicester met klinkende zege en klimt naar vijftiende plaats

Ruud van Nistelrooij heeft zijn debuut als trainer van Leicester City winnend afgesloten. In het duel met West Ham United kregen 'the Foxes' zeker niet de meeste kansen, maar toch stond er een 3-1 zege op de teller.

Vroege goal

Al binnen twee minuten was het raak voor Leicester, toen de 37-jarige clublegende Jamie Vardy door de verdediging brak en doelman Lukasz Fabianski passeerde. De VAR controleerde nog of de spits niet buitenspel stond, maar de treffer bleef staan, waarmee Van Nistelrooij al vroeg in het duel mocht juichen.

Toch viel de bal er opnieuw aan de andere kant in. Bilal El Khannouss zette Leicester op 2-0. Het feest werd in de absolute slotfase zelfs nog groter, toen Patson Daka na een snelle uitbraak hard binnenschoot in de korte hoek. De treffer van Niclas Füllkrug in de blessuretijd deed niets aan de vreugde af.