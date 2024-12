Getty 'Coach Prime' Deion Sanders met zijn pupil Travis Hunter, de winnaar van de Heisman Trophy.

NOS Sport • vandaag, 18:33 Bijzondere uitverkiezing VS: football-speler in voetsporen legendarische alleskunner

American football-speler Travis Hunter is winnaar geworden van de Heisman Trophy, de prestigieuze trofee voor de beste speler in de Amerikaanse universiteitscompetitie.

Buiten de Verenigde Staten zullen weinig mensen wakker liggen van dat bericht. Toch is de uitverkiezing bijzonder, om meerdere redenen. Hunter speelt namelijk voor Colorado Buffaloes, niet bepaald een topteam in de populaire college-competitie. Maar dit jaar kon de jury - bestaande uit journalisten, vorige winnaars en fans - niet om hem heen.

De 21-jarige Hunter doet namelijk iets wat bijna niemand anders kan: hij speelt zijn wedstrijden op twee posities, als defensieve cornerback én als aanvallende receiver. En in beide rollen blinkt hij uit.

Onmogelijk? Nee, dat niet. Uitzonderlijk? Zeker. Behalve als Deion Sanders je coach is. Ook Sanders was een 'two way star' op het football-veld. En niet alleen daar.

Prime Time

In de eerste helft van de jaren 90 was Sanders een van de grootste sterren in de Amerikaanse sport. Wanneer hij een veld opstapte, gingen de camera's aan. Zijn bijnaam was 'Prime Time' en daar was geen woord aan gelogen.

Sanders blonk namelijk uit als American football-speler in de NFL én als honkballer in de Major League. Tegelijkertijd.

Hij begon zijn opmerkelijke profloopbaan in 1989, toen hij in hetzelfde jaar debuteerde voor Atlanta Falcons in de NFL en New York Yankees in de Major League.

In zijn eerste jaar werd hij de eerste - en nog altijd enige speler - die in dezelfde week een touchdown maakte én een homerun sloeg.

Heisman Trophy De Heisman Trophy, vernoemd naar John Heisman die in de eerste helft van de 20ste eeuw excelleerde als speler en coach in honkbal, basketbal en American football, wordt sinds 1937 uitgereikt. Vaak - maar niet altijd - is de uitverkiezing een voorbode van een roemrijke loopbaan in de NFL. Beroemde voorgangers van Travis Hunter zijn bijvoorbeeld O.J. Simpson (1968), Bo Jackson (1985, net als Sanders tegelijk actief in de Major League en de NFL), Charles Woodson (1997), Derrick Henry (2015), Lamar Jackson (2016), Baker Mayfield (2017) en Joe Burrow (2019). Deion Sanders ontbreekt op de lijst van winnaars. Hij werd 'slechts' achtste in 1988.

Nog altijd is Sanders de enige die zowel in de Super Bowl als de World Series speelde. Een kampioensring in het honkbal zat er niet in, maar wel in de NFL. In 1995 was hij de beste met San Francisco 49ers en het jaar erop met Dallas Cowboys.

Ondertussen smulden kijkers en omroepbazen van de capriolen van Sanders, die steevast met zwarte zonnebril, bandana en opvallende gouden kettingen van het beeldscherm spatte. Hij nam een eigen hiphop-plaat op met zijn vriend MC Hammer.

Sanders liet in zijn contracten opnemen dat hij beide sporten mocht beoefenen, iets waar zijn persoonlijke sponsors van smulden. De bestuurders van de NFL en van de Major League deden er echter alles aan om hem te dwingen te kiezen voor hun sporten.

Sanders weigerde te kiezen: "Football is mijn echtgenote, honkbal is mijn minnares"

Dubbelspel

Het ging meestal goed. In oktober 1992 kwam hij echter flink in de knoop, toen hij binnen 24 uur twee cruciale honkbalwedstrijden én een American football-wedstrijd op het programma had.

In de ESPN-documentaire Deion's Double Play worden die twee dagen uitgebreid gereconstrueerd.

Tegenwoordig is Sanders coach van het universiteitsteam van Colorado in Boulder. Het American football-team welteverstaan.

Bij zijn aanstelling in 2022 verving hij liefst 46 spelers van de selectie die een jaar eerder welgeteld één wedstrijd had gewonnen. Onder de nieuwe spelers zaten drie goede bekenden van hem.

Als coach van het bescheiden Jackson State University had hij namelijk al gewerkt met zijn zonen Shedeur en Shilo. Én met Travis Hunter.

Reuters Deion Sanders is bij de universiteit van Colorado coach van zoons Shilo (links) en Shedeur. Rechts zijn derde zoon Deion Sanders junior.

En ere wie ere toekomt: Sanders - die zichzelf de bijnaam 'Coach Prime' gaf - wist het tij te keren in Colorado. Voor het eerst in jaren won de ploeg meer wedstrijden dan het verloor (9 om 3). Het leverde de universiteit van Colorado de 20ste plaats op in de ondoorgrondelijke ranglijst van universteitsteams.

Des te opmerkelijk dat liefst twee spelers de top tien van de Heisman-verkiezing haalden. Shedeur Sanders werd zevende in de schaduw van winnaar Hunter.

Anders

Meer dan zijn eigen zonen is de 21-jarige Hunter een kopie van Sanders op het veld. Na het ontvangen van de prestigieuze prijs richtte Hunter zich vannacht tot zijn coach en ploeggenoot. "Coach Prime, Shedeur, jullie hebben mijn leven voor altijd veranderd."

En later bij de persconferentie voegde hij er nog iets aan toe: "Ik wilde altijd anders zijn. Dat ik anders ben, voelt prettiger dan wanneer ik gewoon aan de norm voldoe."

Woorden die coach Deion 'Prime Time' Sanders als muziek in de oren klinken. Voor wie niet kan wachten: binnenkort begint het derde seizoen van de documentaire Coach Prime. Inderdaad, over Sanders en zijn jongens.