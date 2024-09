NOS Sjoerd van der Meer, Ronald Callenbach en Tim Callenbach in de kantine van Flevo Phantoms.

NOS Sport • vandaag, 21:23 In Almere wachten ze geduldig op NFL-debuut Odukoya: 'Hij gaat zeker spelen' Arthur Huizinga Redacteur NOS Sport

Veel Nederlandse NFL-volgers zaten zondagavond klaar voor het debuut van Thomas Odukoya. Dat debuut kwam er niet. Nog niet.

De 27-jarige American footballer uit Almere stond in de eerste wedstrijd van het reguliere seizoen tegen Chicago Bears in zijn gewone kloffie langs de zijlijn bij de rest van de spelers en coaches van zijn club Tennessee Titans.

Zijn voormalige coach bij Flevo Phantoms, Ronald Callenbach, zat er helemaal klaar voor. Maar hij moet nog even geduld hebben. "Thomas gaat spelen dit seizoen, zeker weten. Het is alleen de vraag wanneer."

'Mam, het is gelukt! Eindelijk'

Het is ontzettend moeilijk om de NFL te halen. Voor Odukoya duurde het zeven jaar. Zeven jaar waarin hij alles opzij zette voor zijn sport, zware blessures overwon en vette campus-maaltijden liet staan om zijn eigen gezonde maaltijden te koken.

Vorig jaar werd Odukoya in de voorbereiding uitgebreid geprezen om zijn spel en zijn mentaliteit door coach Mike Vrabel. Maar toen puntje bij paaltje kwam, zat hij niet bij de 53 uitverkorenen. Met de offensievere nieuwe coach Brian Callahan was het perspectief van Odukoya dit jaar nog iets minder duidelijk.

Maar in de drie preseasongames (oefenwedstrijden waarin vooral de tweede lijn de kans krijgt zich te bewijzen) maakte Odukoya een sterke indruk. In de laatste oefenwedstrijd tegen New Orleans Saints zelfs een verpletterende.

Hij maakte een run van 163 yards om vlak voor de eigen endzone een zekere touchdown van de Saints te voorkomen. De play - zelden vertoond - werd meer dan een miljoen keer bekeken op sociale media.

Een paar dagen later werd Odukoya uitgenodigd op de kamer van directeur Carthon. Het leek allemaal hetzelfde als de voorgaande twee seizoenen. Hij stuurde zijn moeder zelfs al een berichtje dat het wéér niet gelukt was.

Niets bleek minder waar. "We moeten vandaag veel goede spelers laten gaan, maar jij bent er daar niet een van", vertelde Carthon, die Odukoya prees om zijn inzet en inderdaad verwees naar de recordrun tegen de Saints.

De fans van tegenstander New Orleans Saints gaven general manager Ran Carthon zelfs nog wat goedbedoeld advies mee. "Fans van de Saints hadden tegen hem gezegd: die 89 kun je niet laten gaan", herhaalt Odukoya de woorden van zijn baas lachend. "Het heeft vast wel meegespeeld in de beslissing."

Het hele gesprek werd opgenomen:

Vervolgens belde hij zijn moeder Lisette. "Mijn moeder betekent superveel voor mij. Vanaf het begin bij de Flevo Phantoms kwam ze altijd naar alle wedstrijden. En ook toen ik in college speelde keek ze al mijn wedstrijden. Ik wist altijd dat ze wakker was. Het was heel mooi om dat moment met haar te delen. Mam, het is gelukt. Eindelijk!"

Daarna hingen zijn vrienden in Almere aan de lijn. En dus zitten Tim Callenbach en Sjoerd van der Meer (beiden in een shirt van Odukoya) zondagavond recht voor het grote scherm in de kantine van Flevo Phantoms om de eerste officiële NFL-minuten van hun vriend te zien.

NOS | Arthur Huizinga Tim Callenbach en Sjoerd van der Meer kijken gespannen naar het duel tussen Chicago Bears en Tennessee Titans

Kort voor de wedstrijd wordt echter duidelijk dat zijn officiële debuut nog even wordt uitgesteld. Van de 53 spelers mogen er maar 48 daadwerkelijk in actie komen. En Odukoya is een van de vijf spelers die niet zullen spelen.

Het is speuren langs de lijn om een glimp van hun vriend op te vangen. Dat lukt. "Daar is hij, Thomas!"

Completere speler

Odukoya wordt vooral geprezen om zijn kwaliteiten als runblocker in de aanval van de Titans. Maar om het te redden als tight end moet je ook ballen kunnen vangen. Dat is de opdracht die Odukoya van coach Callahan heeft meegekregen.

"Na het vorige seizoen ben ik meteen aan de slag gegaan met onze quarterback Malik Willis om te oefenen op hoe je moet bewegen om de bal te vangen. Dit voorseizoen heb ik ook drie catches gehad. Ik ben zeker een completere tight end dan de vorige jaren."

In Almere veren Sjoerd en Tim aan het einde van de eerste helft in Chicago nog een keer op, als quarterback Will Levis een verre pass in de endzone gooit die knap wordt gevangen door Chig Okonkwo. "Lekker Chig!", klinkt het.

In juni stonden ze samen met Odukoya, Okonkwo en Willis in een Oranje-café in Amsterdam. "Thomas had ze mee naar Nederland genomen. Het was tijdens het EK, dus we hebben een wedstrijd van het Nederlands elftal gekeken in de kroeg. Vonden ze prachtig, die gasten", vertelt Tim. "En er waren toevallig ook een paar Amerikanen, die maar bleven zeggen dat wij in Nederland niks van de NFL snappen. Ze hadden geen idee dat ze tegen drie pro's aan het praten waren."

Tim is de zoon van coach Ronald Callenbach, die natuurlijk ook present is. Elk jaar zoekt Odukoya zijn voormalige coach en zijn vrienden op in Nederland. Afgelopen seizoen reisden ze zelf naar Londen waar de Titans het opnamen tegen Baltimore Ravens en gingen ze uit eten met Odukoya.

1:06 Odukoya nam ploeggenoten Okonkwo en Willis mee naar Amsterdam: 'Gezellig tripje'

"Volgens mij zijn er best veel fans van de NFL in Nederland. Maar met de sport gaat het niet zo goed", constateert coach Callenbach. "Toen Tim en Sjoerd hier in de jeugd speelden, kwamen er bijna elke week nieuwe jongens mee om een keertje mee te trainen. Zo is Thomas ook bij ons gekomen. Aan het einde van het seizoen had ik soms bijna twee keer zoveel spelers als waarmee ik begon. Dat is niet meer zo."

Rolmodel

Om de Nederlandse jeugd te interesseren in de typisch Amerikaanse sport is meer nodig dan een aansprekende halftime-show. Dat 'flag football' - een uitgeklede vorm van American football, waarbij tackles niet zijn toegestaan - in 2028 in Los Angeles een olympische sport is, zou een gamechanger kunnen zijn.

Maar uiteindelijk zijn het de rolmodellen die jongeren inspireren, beseft Odukoya. "Toen ik begon met American football trainde Geraldo Boldewijn bij Atlanta Falcons in het off-season. Ik was toen 17 en dacht: wow, het is echt crazy dat een Nederlander het zover heeft geschopt."

"Ik hoop dat er nu een jongen van 17 is in Nederland die eraan denkt om naar Amerika te gaan en hier inspiratie uithaalt. Ook al komen we uit een klein kikkerlandje waar American football niet zo groot is, we kunnen meedoen op het hoogste niveau."

1:42 Odukoya hoopt rolmodel te zijn: 'Misschien droomt jongen van 17 in Nederland nu ook'

Wanneer is het seizoen eigenlijk geslaagd voor Odukoya? "Er is maar één trofee die telt en dat is de Super Bowl. Dat is de droom van elke speler. We hebben drie van de drie oefenwedstrijden gewonnen, maar dat zegt niets."

Super Bowl nog ver weg

Er is nog een lange weg te gaan, zo blijkt zondagavond in Chicago. Voor rust trekken de Titans de goede lijn van de voorbereiding door en komen ze zelfs 17-0 voor. Er lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Maar in de tweede helft stort de ploeg uit Nashville volledig in.

Niet dat Caleb Williams, de quarterback die door de Bears als eerste werd gekozen in de draft, de hooggespannen verwachtingen wist waar te maken. Het zijn fouten van de Titans die de comeback van Chicago inluiden.

Eerst profiteert Jonathan Owens - de echtgenoot van topturnster Simone Biles - van een geblokt punt en krijgt zo een touchdown cadeau.

En later maakt quarterback Levis een enorme fout door de bal pardoes in de handen van een tegenstander te gooien, die zo de endzone in loopt. De wedstrijd eindigt in 24-17 voor de Bears.

Voor de trouwe volgers van Odukoya in de kantine van de Phantoms in Almere reden om snel in te pakken. Maandagochtend moet er gewoon gewerkt worden. Volgende week? Dan zitten ze gewoon weer voor de buis. "Die speelminuten komen, zeker weten."