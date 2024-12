Real blijft zonder grieperige Mbappé bij Rayo steken op gelijkspel

Real Madrid heeft opnieuw punten laten liggen in de Spaanse competitie. De nummer twee van LaLiga kwam op bezoek bij middenmoter Rayo Vallecano niet verder dan een gelijkspel: 3-3.

Real had maar één van de laatste vier duels met stadgenoot Rayo gewonnen, maar begon desondanks slap aan de wedstrijd. De thuisploeg kreeg een half uur lang alle ruimte om aan te vallen en kwam op 2-0 via kopballen van Unai López en Abdul Mumin.

Grieperig

Real, waar de grieperige Kylian Mbappé afwezig was, werd daarna wakker en kwam via een pegel van Federico Valverde en een kopbal van Jude Bellingham nog voor rust langszij.

Kort na de rust knalde Rodrygo de 2-3 binnen, maar niet veel later zorgde Isi namens Rayo voor de 3-3. Invaller Vinicius Júnior kreeg in de slotfase nog twee goede kansen om de winnende te maken voor Real, maar slaagde daar niet in.