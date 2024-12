NOS Voetbal • gisteren, 20:39 • Aangepast gisteren, 23:12 Koploper PSV loopt in Heerenveen tegen tweede competitienederlaag aan

PSV heeft op bezoek bij sc Heerenveen z'n tweede competitienederlaag geleden. De koploper, die enkele weken geleden al had verloren bij Ajax, ging in Friesland met 1-0 onderuit.

"Een topclub verliest niet twee keer achter elkaar", reageerde PSV-trainer Peter Bosz na afloop, de Champions League-nederlaag van afgelopen dinsdag bij Brest (1-0) aanhalend. "We zijn dus geen topclub. Er klopte helemaal niks van vandaag. Het was gewoon slecht."

Heerenveen, de ploeg van trainer Robin van Persie die vorige week bij Willem II voor het eerst buitenshuis punten pakte, bleef door dit verdiende resultaat thuis ongeslagen dit seizoen. Net als tot dusver ook PSV, Ajax en FC Twente.

NOS De stand in de eredivisie

Met voormalig Heerenveen-speler Joey Veerman na tweeënhalve maand weer terug in de basis - de middenvelder, die lang kampte met een liesblessure, had wel al drie invalbeurten achter de rug - was PSV van zins om het chagrijn van de recente verliespartij in Frankrijk van zich af te schudden.

Een herhaling van de 0-8 van april van dit jaar, de grootste uitzege ooit van de Eindhovenaren in de eredivisie, zou zeker hebben geholpen. Destijds stond er na elf minuten al 0-3 op het scorebord, maar dat zat er nu niet in voor de ploeg van Bosz, die de buitenspelers Noa Lang en Johan Bakayoko op de bank had laten plaatsnemen.

Heerenveen opent sterk

Sterker, deze keer kwam de eerste doeltreffende actie van een Heerenveen-voet. Afronder Dimitris Rallis had de bal echter in buitenspelpositie ontvangen. Ook de volgende Friese kans werd ingeleid door Brabants balverlies op eigen helft, maar Limburger Levi Smans schoot naast.

Tussendoor had Ismael Saibari een schuiver voorlangs afgeleverd. Tot veel meer bleek de landskampioen niet in staat in de eerste helft. Alle reden voor Bosz om Lang alsnog te laten opdraven en Saibari, met zeven stuks toch de koning van de assist in de eredivisie, in de rust aan de kant te houden.

Die ingreep kon toch niet voorkomen dat ook in de tweede helft de eerste kansen weer voor Heerenveen waren, maar doelman Walter Benítez had goed het oog in de schoten van Rallis en Smans.

PSV herpakt zich

PSV kreeg langzaam maar zeker meer grip kreeg op de wedstrijd. Malik Tillman prikte de bal rakelings naast en een inzet van Ryan Flamingo werd gekeerd door doelman Mickey van der Hart. Die had halverwege het tweede bedrijf ook een geweldige reactie in huis op een kopbal van dichtbij van Flamingo.

ANP PSV-coach Peter Bosz (midden) ergert zich op de bank

Even daarvoor waren bij PSV spits Ricardo Pepi, dit seizoen al goed voor tien competitietreffers, en middenvelder Jerdy Schouten, die op 19 oktober zijn laatste wedstrijd speelde, binnen de lijnen gekomen.

Friese wissel met effect

De wissel die Van Persie doorvoerde had meer effect. Ion Nicolaescu was in de zeventigste minuut Rallis komen aflossen en ontfutselde luttele minuten later de door Flamingo in de problemen gebrachte Olivier Boscagli de bal.

Oog in oog met Benítez hield de Moldaviër het hoofd koel: 1-0.

0:58 Geklungel PSV in Friesland: Heereveen komt op 1-0

PSV, dat in de voorgaande competitiewedstrijden tegen FC Utrecht (2-5) en FC Twente (6-1) juist zo'n indruk had gemaakt, drong uiteraard nog wel aan, maar wist in de slotfase niet meer in de buurt van de gelijkmaker te komen, laat staan dat die nog op het scorebord verscheen.

Het was voor het eerst sinds januari 2023 (1-0 nederlaag bij FC Emmen, dat net als Heerenveen vanavond ook Van der Hart op doel had staan) dat de Eindhovenaren niet tot scoren kwamen in de eredivisie. In de afgelopen 65 duels was dat telkens wel minstens één keer gelukt.