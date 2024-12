Bosz buigt voor Van Persie: 'Wij zijn dus geen topclub, was heel slecht'

"Een topclub verliest niet twee keer achter elkaar. We zijn dus geen topclub. Er klopte helemaal niks van vandaag. Het was gewoon slecht."

PSV-trainer Peter Bosz stak zijn ergernis na de 1-0 nederlaag bij sc Heerenveen niet onder stoelen of banken. Het was pas de tweede competitienederlaag van de Eindhovenaren, maar eerder deze week werd er in de Champions League ook al verloren bij Brest (1-0).