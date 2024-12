NOS Een groep mensen stond vanochtend om 06.15 uur, precies een week na de explosies aan de Tarwekamp, stil bij de slachtoffers

NOS Nieuws • gisteren, 18:54 Drukbezochte bijeenkomst voor wijkbewoners Tarwekamp, 'het was heel mooi'

In de Adventkerk in Den Haag is een week na de explosies aan de Tarwekamp een besloten bijeenkomst gehouden voor wijkbewoners en hulpverleners. Die werd drukbezocht: ruim 200 wijkbewoners kwamen op de bijeenkomst af.

Buiten de kerk hing de vlag halfstok. Ook burgemeester Van Zanen en wethouder Robert Barker waren bij de twee uur durende samenkomst die geen programma kende.

200 bewoners

Vooraf zei Van Zanen dat hij vooral een luisterend oor wilde bieden. "Het was heel informeel", zei hij na afloop. "Iedereen zat leed te delen, verdriet te delen, oplossingen te zoeken en elkaar een beetje te steunen."

Volgens initiatiefnemer Patricia Dinkela was er in de wijk veel behoefte om samen te komen. "We wilden daarvoor een plek bieden."

Aanwezigen beschreven de bijeenkomst als mooi en emotioneel:

1:02 Besloten bijeenkomst Tarwekamp voor buurtbewoners en getroffenen explosies

"Het was heel mooi, heel bijzonder", zegt een vrouw die tegenover de rampplek woont. "Ik merkte dat ik er ook wel behoefte aan had. Elke dag kom ik thuis en het eerste wat ik dan zie, is het gat. Ik word er iedere keer mee geconfronteerd. Het is bijna niet te omschrijven wat dat met je doet."

Aanhoudingen

Voor de explosies aan de Tarwekamp zijn vier mannen aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting en het veroorzaken van een explosie. Ook worden ze verdacht van het in brand steken van een auto.

Advocaat Gerard Spong staat een van de verdachten bij. Hij werd gisteravond naar eigen zeggen getroffen door "een soort cyberaanval". In een paar minuten tijd kreeg de advocaat meer dan 10.000 e-mails in zijn inbox. Spong heeft aangifte van bedreiging gedaan.

Vuurwerkverbod

Rond de rampplek aan de Tarwekamp geldt tijdens de jaarwisseling een vuurwerkverbod. Meerdere wijkbewoners hadden hier bij de gemeente Den Haag om gevraagd. "De explosies aan de Tarwekamp hebben de hele wijk geraakt.

Mensen hebben tijd nodig om de gebeurtenissen te verwerken", zegt wethouder Barker. Volgens hem krijgt de wijk dankzij een vuurwerkverbod de nodige rust.