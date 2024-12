Advocaat Spong: 'Cyberaanval vanwege bijstand aan Tarwekamp-verdachte'

Advocaat Gerard Spong, die een van de verdachten van de explosies in Den Haag bijstaat, is naar eigen zeggen getroffen door "een soort cyberaanval". Dat gebeurde gisteravond. "Ik kreeg een e-mail waarin werd gedreigd dat mijn bijstand consequenties heeft en dat een hackersgroep zou worden ingeschakeld."

"Het is knap vervelend, ik voel me wel bedreigd. Het is voor het eerst dat mijn computernetwerk bedreigd werd. Natuurlijk heb ik wel vaker bedreigingen voor mijn persoon gehad." De advocaat heeft de e-mails niet bekeken. "Het was elf uur 's avonds, dus ik verlangde naar mijn bed."