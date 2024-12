Vuurwerkverbod rond Tarwekamp Den Haag

ANP/Gemeente Den Haag (bewerking NOS) Vuurwerkverbod bij de Tarwekamp

In de wijk rond de Tarwekamp in Den Haag geldt bij de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod. Dat heeft de gemeente besloten op verzoek van een aantal bewoners. In een flat aan de Tarwekamp vonden een week geleden meerdere explosies plaats. Zes mensen kwamen om het leven.

"Mensen hebben tijd nodig om de gebeurtenissen te verwerken", citeert Omroep West de Haagse wethouder Robert Barker. "De explosies aan de Tarwekamp hebben de hele wijk geraakt."

Door het verbod in te stellen "voorkomen we overlast door vuurwerk en geven we de wijk de nodige rust", aldus de wethouder.

Brandstichting

De oorzaak van de explosies vorige week zaterdagochtend in de portiekflat is nog onduidelijk. De politie vermoedt een misdrijf. Er zijn vier verdachten aangehouden die worden verdacht van brandstichting en het veroorzaken van een explosie.

Vanmiddag is er in een kerk in de buurt een besloten bijeenkomst voor de gedupeerden, waarbij ook burgemeester Van Zanen aanwezig is. Een deel van de bewoners van wie het appartement is verwoest bij de explosies, heeft inmiddels vervangende woonruimte.