ANP Bloemen aan de hekken bij de Tarwekamp

NOS Nieuws • vandaag, 19:23 Familielid bruidsmodezaak: 'Ook wij willen dat de onderste steen bovenkomt'

De politie maakte dinsdag bekend dat er aanwijzingen zijn dat de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag gericht waren tegen een bruidsmodezaak. Wat het motief zou zijn is nog volstrekt onduidelijk. "De eigenaresse van de winkel is er kapot en gebroken van. Ze wil net zo graag weten hoe dit heeft kunnen gebeuren als wij", zegt een familielid dat anoniem wil blijven tegen de NOS.

"De impact is heel groot. Op de omwonenden, slachtoffers en nabestaanden, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Het feit dat de winkel het vermoedelijke doelwit schijnt te zijn verbaast ons enorm", zegt het familielid.

Hij vertelt dat de vrouw heel graag haar verhaal wil doen, maar zich onveilig voelt en zich op advies van de politie stilhoudt. "Omwille van het onderzoek doet ze daarom geen uitspraken, daar werkt ze sinds dag 1 aan mee."

Arrestaties

Deze week zijn vier mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de explosies en het in brand steken van een auto. Vandaag bepaalde de rechter-commissaris dat ze voorlopig vast blijven zitten.

Het familielid zegt niet te weten waarom de bruidswinkel doelwit zou kunnen zijn geweest. "We hebben werkelijk geen idee. Ze is zelf niet aangehouden en ook slachtoffer. Ook voor ons komt dit als een verrassing. Ik kan in ieder geval verzekeren dat daar geen criminele activiteiten hebben plaatsgevonden."

Slachtoffers Afgelopen zaterdagochtend waren er aan de Tarwekamp in Den Haag meerdere explosies kort na elkaar, waarbij een deel van een flat instortte. Negentien huishoudens zijn getroffen. Zes mensen kwamen om het leven: drie mannen van 31, 44 en 63 jaar en van een gezin kwamen de 45-jarige vader, 41-jarige moeder en hun dochter van 17 jaar om het leven. Hun zoon van 8 overleefde het als enige van het gezin.

De man is geschrokken van de verhalen die worden verspreid over de bruidszaak. Mensen op sociale media en omwonenden noemden de winkel dubieus, onder meer omdat er altijd maar weinig mensen te zien zouden zijn geweest in en rond de winkel.

"Elke winkel heeft zowel positieve als negatieve reviews. En het ging hier niet om een reguliere kledingwinkel. Mensen kwamen er om een jurk te huren of te kopen, op afspraak. Wat zegt het dan dat de zaak niet elke dag druk werd bezocht?"

Zorg

Een ander verhaal dat rondgaat, heeft te maken met de inschrijving van de winkel bij de Kamer van Koophandel. De gegevens laten zien dat de winkel zich bezighoudt met de verhuur van feestjurken, maar ook zorg aanbiedt.

"Op jonge leeftijd was ze al geïnteresseerd in het verhuren van jurken. Tegelijk studeerde ze ook", vertelt het familielid. "Een opleiding in de zorg. Toen ze daar haar werk van wilde maken, is ze zich niet opnieuw gaan inschrijven. Waarom is dat verdacht, dat is toch niet zo gek? Als startende ondernemer kun je een extra baan hebben."

De man benadrukt dat hij het onderzoek wil afwachten en hoopt op begrip voor het uitblijven van een reactie van de eigenaresse. "Ook wij willen dat de onderste steen boven komt. Ook wij willen dat er duidelijkheid komt voor iedereen die daar op wacht en dat de daders worden gestraft."

Openbaar Ministerie

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat de politie in nauw contact staat met de eigenaresse van de bruidsmodezaak. "Ze verleent alle medewerking aan het onderzoek." Meer wil het OM er niet over zeggen. De politie laat weten dat de vrouw in ieder geval geen spreekverbod is opgelegd.

Zie hier de eerste beelden in Den Haag vlak na de explosies:

0:42 Eerste beelden uit Den Haag na explosie in woonwijk

Naam familielid Vanwege privacyredenen wordt de naam van het familielid niet genoemd in dit artikel. Bij de redactie is bekend om wie het gaat.