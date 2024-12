Gemeente Enschede weert Besiktas-fans rond duel met FC Twente

"De aanwezigheid van supportersgroepen wordt beperkt om zo de veiligheid en openbare orde te kunnen waarborgen. Een deel van de aanhangers schuwt namelijk de confrontatie met de politie niet", zo valt in een persbericht van de gemeente te lezen.

Daarnaast is het volgens de gemeente risicovol dat supporters van de Turkse club vrij kunnen reizen naar Enschede. "Besiktas heeft een achterban verspreid over verschillende Europese landen. Dat maakt het moeilijk om de bewegingen van supportersgroepen te volgen. Het scheiden van supportersgroepen zowel voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd is daardoor een complexe operatie."